Významný posun ve vypořádání PPF s Kellnerem juniorem: Novopečený miliardář opustil Monetu
Vypořádání mezi skupinou PPF a Petrem Kellnerem juniorem ohledně jeho podílu ve skupině přinejmenším významně pokročilo. Naznačuje to fakt, že nejstarší syn zesnulého finančníka minulý týden formálně zmizel z vlastnických struktur v bance Moneta Money Bank. Transakce souvisí s odkupem desetinového podílu Kellnera skupinou PPF poté, co se syn zesnulého finančníka rozhodl jít vlastní cestou.
Ještě před týdnem Petr Kellner junior prostřednictvím skupiny PPF a dceřiné společnosti Tanemo přinejmenším formálně figuroval jako akcionář banky Moneta Money Bank. Spolu s rodinou Renáty Kellnerové totiž v bance držel bezmála třicetiprocentní podíl odpovídající dominantnímu vlastnickému podílu skupiny PPF v Monetě. Minulý týden ale Kellner České národní bance oznámil, že jeho podíl klesl na nulu. Po zhruba sedmi týdnech od dohody o prodeji Kellnerova podílu v PPF Renátě Kellnerové s dcerami tak transakce buď významně pokročila anebo je už vypořádána.
