Jako malá jsem měla na noze železo jako Forrest Gump, vzpomíná nejvyšší státní zástupkyně
„Lidé umí překonat téměř všechno, když si řeknou, že to chtějí,“ řekla na konferenci Femme15 nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. V panelu nazvaném Na vrcholu justice zavzpomínala i na své dětství se zdravotním handicapem.
„Nosila jsem na noze železo jako Forrest Gump, i proto jsem nosila kalhoty, aby to nebylo vidět. Nikdo mi však nikdy nedal najevo, že jsem jiná,“ zavzpomínala Bradáčová, která na konferenci mluvila otevřeně nejen o své práci, ale také o osobním životě. Za svá slova si několikrát vyslechla potlesk publika v pražském Mánesu, kde se konference Femme15 v září konala.
Děti a násilí? Pro řadu z nich je to zábava
Bradáčová je v roli nejvyšší státní zástupkyně od jara a za svou prioritu považuje provést systémové změny. Věnovat se chce zejména rostoucí kriminalitě dětí a kyberkriminalitě. Mandát na sedm let ji nutí k ostré volbě cílů.
„Musela jsem si jasně nastavit na začátku priority tak, abych na konci mohla říct, že jsem zvládla něco reálného, a nikoli pouze debaty a sny,“ vysvětluje. Realisticky dosažitelné úkoly shrnula do čtyř okruhů: kriminalita dětí, kyberkriminalita a prevence podvodů, větší jednotnost trestání a vybraná procesní zlepšení v trestním právu.
Zároveň připomněla, že česká bezpečnost něco stojí: „Jsme jednou z nejbezpečnějších zemí v Evropě. A za bezpečnost se platí.“ Podle Bradáčové však data ukazují, že roste problém s kriminalitou dětí. „Dříve se děti dopouštěly násilí, velmi často ve spojení s nějakým majetkovým prospěchem. Dnes se to u řady z nich stalo zábavou. A to je úplně špatně,“ zdůrazňuje nejvyšší žalobkyně.
Bradáčová upozornila i na poddimenzovanou psychologickou a psychiatrickou péči, nedostatek kapacit diagnostických pracovišť a potřebu mezioborové spolupráce.
Rozhovor vznikl na konferenci Femme15 věnované úspěšným ženám. Mediálním partnerem konference byl také podcast FLOW. Záznam rozhovoru najdete ve videu v tomto článku.