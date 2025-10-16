Předplatné

Jako malá jsem měla na noze železo jako Forrest Gump, vzpomíná nejvyšší státní zástupkyně

FLOW: Lenka Bradáčová, nejvyšší státní zástupkyně | Zdroj: e15
Veronika Jonášová
Kristýna Mrázová , Veronika Jonášová
„Lidé umí překonat téměř všechno, když si řeknou, že to chtějí,“ řekla na konferenci Femme15 nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. V panelu nazvaném Na vrcholu justice zavzpomínala i na své dětství se zdravotním handicapem.

„Nosila jsem na noze železo jako Forrest Gump, i proto jsem nosila kalhoty, aby to nebylo vidět. Nikdo mi však nikdy nedal najevo, že jsem jiná,“ zavzpomínala Bradáčová, která na konferenci mluvila otevřeně nejen o své práci, ale také o osobním životě. Za svá slova si několikrát vyslechla potlesk publika v pražském Mánesu, kde se konference Femme15 v září konala.

Děti a násilí? Pro řadu z nich je to zábava 

Bradáčová je v roli nejvyšší státní zástupkyně od jara a za svou prioritu považuje provést systémové změny. Věnovat se chce zejména rostoucí kriminalitě dětí a kyberkriminalitě. Mandát na sedm let ji nutí k ostré volbě cílů.

„Musela jsem si jasně nastavit na začátku priority tak, abych na konci mohla říct, že jsem zvládla něco reálného, a nikoli pouze debaty a sny,“ vysvětluje. Realisticky dosažitelné úkoly shrnula do čtyř okruhů: kriminalita dětí, kyberkriminalita a prevence podvodů, větší jednotnost trestání a vybraná procesní zlepšení v trestním právu.

Zároveň připomněla, že česká bezpečnost něco stojí: „Jsme jednou z nejbezpečnějších zemí v Evropě. A za bezpečnost se platí.“ Podle Bradáčové však data ukazují, že roste problém s kriminalitou dětí. „Dříve se děti dopouštěly násilí, velmi často ve spojení s nějakým majetkovým prospěchem. Dnes se to u řady z nich stalo zábavou. A to je úplně špatně,“ zdůrazňuje nejvyšší žalobkyně.

Bradáčová upozornila i na poddimenzovanou psychologickou a psychiatrickou péči, nedostatek kapacit diagnostických pracovišť a potřebu mezioborové spolupráce.

Rozhovor vznikl na konferenci Femme15 věnované úspěšným ženám. Mediálním partnerem konference byl také podcast FLOW. Záznam rozhovoru najdete ve videu v tomto článku.

