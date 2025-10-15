Praha získá světovou architekturu. Libeskind navrhl pro Sekyru náměstí, knihovnu a bytové domy
Daniel Libeskind, jeden z nejvýznamnějších světových architektů, navrhl pro pražský Rohanský ostrov čtyři rezidenční budovy nazvané Sekyra Flowers. Součástí projektu developera Luďka Sekyry, v jehož rámci vznikne zhruba 500 bytů, je i nové náměstí. Jde o první projekt Daniela Libeskinda v Česku. Celkové náklady dosáhnou 30 miliard korun a dokončení se plánuje do roku 2035.
Nové náměstí, které ponese jméno filozofky Simone Weilové, budou rámovat čtyři unikátní rezidenční objekty Sekyra Flowers. Každá z budov je navržena tak, aby „vzkvétala“ ve formě tří třpytivých útvarů, které působí zároveň organicky i geometricky. Věže se zelenými střechami budou obloženy kovovými dlaždicemi, které zachytí světlo, a tím budou evokovat dojem rozkvetlých květů. Sekyra Flowers nabídnou byty všech velikostí – od malých studiových jednotek po penthousy s rozlehlými terasami.
Daniel Libeskind, známý svým odvážným přístupem k architektuře, popisuje Sekyra Flowers jako jedno z nejambicióznějších děl své kariéry. „Tyto budovy nejsou jen o tvarování staveb, ale o vytváření prostředí, které symbolizuje otevřenost, společenství a budoucnost,“ říká Libeskind.
Jeho vize se promítne nejen do samotné podoby rezidenčních objektů, ale i do veřejného prostoru čtvrti. Projekt by mohl být završen založením národního centra čtenářské kultury s knihovnou, které by podle předběžného plánu mohlo být umístěno v jedné z budov centrální etapy.
„Oceňuji snahu vybudovat v nově se rodící čtvrti kvalitní prostor pro bydlení a setkávání v podobě nového náměstí i ochotu umístit zde veřejnou budovu, která bude sloužit studentům i místním. Přizváním takto významného architekta, jakým Daniel Libeskind bezesporu je, Praha získá další příklad ikonické architektury,“ uvedl Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora.
Ulice a parky na Rohanském ostrově budou pojmenovány po významných filozofech, čímž čtvrť získá status první filozofické čtvrti v Evropě. „Naším cílem není jen vybudovat kvalitní bydlení, ale i prostor pro občanský a komunitní život. Sekyra Flowers budou součástí náměstí, které by mělo být srdcem nové čtvrti,“ doplňuje Luděk Sekyra, zakladatel a majitel Sekyra Group.
Praha musí být otevřená novým myšlenkám
Americký architekt s polskými kořeny Daniel Libeskind patří mezi největší osobnosti světové architektury a urbanismu. Narodil se v polské Lodži, do USA emigroval jako náctiletý a aktuálně dělí svůj čas mezi New York, kde sídlí jeho kancelář, a Berlín. Nejprve studoval hudbu a teprve později se začal věnovat architektuře na prestižní Cooper Union v New Yorku.
Jeho architektura je odvážná a v jejím centru stojí člověk. Hraje si se skrytými intelektuálními hádankami, což přitahuje teoretiky i historiky architektury. Je znám přehodnocováním tradičních přístupů k architektuře a jejímu vnímání. „Praha musí být otevřená novým myšlenkám. Jinak se město utopí ve formaldehydu. A město ve formaldehydu je mrtvé. Město potřebuje dynamiku času. Je nutné přesvědčit úřady o tom, že sem můžeme přinést hodně potenciálu, aniž bychom narušili historický ráz Prahy,“ řekl Libeskind v rozhovoru pro e15.
Daniel Libeskind má ze všech velkých jmen jako Frank Gehry, Richard Meier či Zaha Hadid, kteří již zanechali v Praze architektonickou stopu, k městu zřejmě nejniternější vztah – a to jak kvůli rodinným osudům, bytostně spjatým s regionem, tak díky svému obdivnému postoji k české hudbě, kultuře i národnímu humoru a ironii.
„Sekyra Flowers nebudou jen dominantou, ale i obratem k sociálnímu prostoru, místu, kde se lidé mohou scházet, žít a vyměňovat si názory v dialogu s historií, která definuje Prahu a spolu s krajinou Vltavy jí dává charakter. Konečně v mém osobním prožitku bude Praha vždy spojená s nadějí, neboť když jsem v květnu 1957 opouštěl Polsko, přilepený k okénku vlaku, a spatřil její panoráma, zmocnil se mne zvláštní pocit svobody – a to navzdory režimu, který měl ke skutečné svobodě daleko.“
Rohanský ostrov získá v rámci návrhu Daniela Libeskinda také nové náměstí |
Pěší zóna ve tvaru kříže
Libeskindem navržené náměstí na Rohanském ostrově se stane srdcem nově vznikající části Karlína – místem setkávání a občanských aktivit. „Rohanský ostrov i jeho okolí prochází masivním rozvojem. V příštích letech se pro téměř 30 tisíc lidí stane spádovou oblastí, která dosud nemá přirozené centrum. Rozhodli jsme se proto původně zamýšlenou pěší zónu ve tvaru kříže povýšit do podoby náměstí. Právě v geometrickém středu území vznikne unikátní veřejný prostor,“ řekl Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group.
Rezidenční věže budou vymezovat prostor budoucího náměstí. Jedna z nich bude přímo sousedit s cyklostezkou a představovat tak symbolický vstup do celého území. V přízemí budov bude parter s retailovými prostory.
Nová čtvrť má ambici stát se novým zeleným centrem Prahy. Téměř polovinu ploch budou v novém projektu podle plánů tvořit parky a veřejná prostranství. Ze stávající cyklostezky vznikne široká promenáda sledující linii Vltavy, která naváže na budoucí rozlehlý park Maniny, připravovaný ve spolupráci s městem. Vznikne celoměstsky významný park, který si uchová ráz volně rostoucí zeleně a velikostí bude srovnatelný se Stromovkou. Před Invalidovnou naváže na Kaizlovy sady a bude pokračovat pobřežní promenádou, která vytvoří osu celého území.