Strnad luxuje topmanažery z trhu. Zbrojař CSG lovil v řadách Škody Auto, PPF i nového arcirivala
Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group významně posiluje nejen byznysově, ale i personálně. Skupina, které se i díky vpádu ruských vojsk na Ukrajinu a zrychlenému zbrojení evropských států daří výrazně růst, v poslední době přilákala zvučná jména. Podnik čtvrtého nejbohatšího Čecha Michala Strnada, jehož jmění se pohybuje kolem 239 miliard korun, jimi obsazuje klíčové pozice.
Skupina CSG, která dnes patří k nejrychleji rostoucím průmyslovým gigantům ve střední Evropě, v poslední době zlákala například Pavla Čechala, jenž ještě v květnu působil ve vrcholném managementu PBS Group, která expanduje s proudovými motory do raket a dronů. Podnik z Velké Bíteše pod Čechalovým vedením úspěšně rostl v Evropě a expandoval i do Spojených států. Strnad původně hodlal akvírovat celou PBS za údajně šest miliard korun, k transakci však vzhledem k rozdílným představám majitelů o ceně nedošlo. CSG se ale podařilo přivést jméno, které stálo za současným úspěchem PBS.
Čechal vede v CSG nově vzniklou společnost AviaNera Technologies, která se zaměřuje na vývoj, výrobu a obchod s drony a raketami. Čechal tak půjde v novém působišti přímo proti svému dřívějšímu zaměstnavateli a nynějšímu konkurentovi. A odchod to prý nebyl hladký.
Generální ředitel PBS Petr Kádner pro Hospodářské noviny uvedl, že z PBS odešla za „poměrně nestandardních okolností hrstka techniků a manažerů“. V segmentu bezpilotních prostředků a motorů nejen do nich tak lze očekávat peprný konkurenční souboj českých firem – a to na globálním trhu.
Výměna na trase Škoda Auto – Czechoslovak Group
Hladce naopak proběhl přesun Tomáše Kotery, jenž působil v uplynulých 25 letech ve Škodě Auto, z toho posledních osm let jako šéf komunikace automobilky. Přes čtyři roky také vedl PR a komunikaci Škody v Číně. Ve skupině Czechoslovak Group od října zastává post ředitele komunikace a marketingu.
„Oslovilo mě, že jde o českou firmu se silným mezinárodním přesahem, která dnes již působí globálně. CSG vnímám jako značku, která je reklamou na český průmysl, šíří jeho dobré jméno ve světě a posiluje image České republiky. Rád se stanu součástí jejího příběhu,“ komentoval svůj přestup Kotera. Ve funkci nahradil Kateřinu Petko, která řídila komunikaci skupiny od března loňského roku.
Spolu s příchodem Kotery se zároveň od října rozšířilo představenstvo mateřské Czechoslovak Group o manažerky Michaelu Katolickou a Alenu Kozákovou. „Je to přirozený krok. Michaela i Alena významně přispěly k budování skupiny. Obě jsou uznávané manažerky a jejich přímé zapojení do nejvyššího orgánu CSG vyjadřuje klíčový význam compliance a personálního řízení pro další rozvoj skupiny,“ prohlásil Strnad.
To ani zdaleka není vše. Síla CSG, která loni ztrojnásobila zisk na 13 miliard korun, zlákala i klíčového vyjednavače a dvorního právníka zesnulého byznysmena Petra Kellnera. Uznávaný akviziční právník Tomáš Brzobohatý nově působí jako Strnadův poradce.
„Tomáš Brzobohatý je poradce, který v přímé interakci s majitelem skupiny pomáhá definovat směr dalšího rozvoje CSG. Michal Strnad si vážil Petra Kellnera a je inspirován jeho podnikatelskou filozofií. Zkušenosti Tomáše Brzobohatého z PPF, kde zásadně ovlivňoval velké transakce, jsou pro CSG důležité – především v oblasti fúzí, akvizic, právních struktur a řízení transformací,“ uvedl mluvčí CSG Andrej Čírtek.
Strnadův prapor zlákal další klíčové jméno – Marek Šmrha. Čtrnáct let působil jako investiční ředitel společnosti Penta, ve které se podílel na stěžejních transakcích, například na prodeji Aera Vodochody. Stejnou funkci zastává v CSG od července. Odborník na akvizice už například pomáhal Strnadovi s nákupem fotbalového klubu Viktoria Plzeň.
V Česku a na Slovensku „loví“ nejlepší manažery a obecně talenty z trhu práce interní headhunter CSG Milan Matoušek. „CSG postupně buduje a má k dispozici velkou databázi lidí, kteří mají zájem ve skupině pracovat. Známe je díky osobním kontaktům nebo je díky vynikající znalosti oborů, ve kterých působíme, dokážeme na pracovním trhu identifikovat a oslovit. Někteří manažeři přicházejí na doporučení – to platí zejména v Česku a na Slovensku,“ říká Čírtek.
Skupina se má dál rozšiřovat – aktuálně například posiluje tým odborníků na kybernetickou bezpečnost. Na trhu se proto poohlíží po této žádané, avšak značně nedostatkové profesi.