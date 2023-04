Hello bank! se stahuje z českého trhu. Přestává přijímat klienty | e15.cz

Hello bank! je pobočkou francouzské BNP Paribas Personal Finance.

Hello bank!, která je pobočkou největší francouzské banky BNP Paribas Personal Finance, postupně ukončuje své aktivity na českém trhu. Od pondělí přestává poskytovat novým klientům veškeré produkty. Hello Bank! to uvedla na svých webových stránkách. Informaci E15 potvrdila i marketingová ředitelka společnosti Gabriela Pithartová. „Jedná se o řízený a postupný proces a pro naše stávající klienty se nic nemění,“ uvedla Pithartová.