Soud schválil výplatu věřitelů Sberbank, v banku je 57 miliard | e15.cz

Věřitelé Sberbank mají otevřenou cestu ke svým penězům. Městský soud v Praze totiž v pondělí povolil takzvaný částečný rozvrh výplaty věřitelů padlé banky. Jinými slovy to znamená schválení výplaty bezmála 57 miliard korun, což odpovídá 95 procentům nárokovaných peněz. Ty by měli mít věřitelé na účtech do dvou měsíců. I tak bance ještě část financí zbude, koncem října měla insolvenční správkyně Jiřina Lužová k dispozici téměř 62,4 miliardy korun.