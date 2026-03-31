J&T Bance loni vzrostl zisk na 6,5 miliardy, táhly ho poplatky a správa majetku
- J&T Bance, která poskytuje především služby privátního, investičního a korporátního bankovnictví, stoupl loni meziročně čistý zisk o 3,2 procenta na 6,5 miliardy korun.
- J&T to v úterý sdělila v tiskové zprávě.
- Zisky ostatních tuzemských bank loni vesměs také rostly.
„Bance se dařilo ve všech hlavních oblastech podnikání, tedy v korporátním a investičním bankovnictví i privátním bankovnictví a ve správě majetku. Přes výraznou ekonomickou nejistotu, kterou se vyznačoval loňský rok, potvrdila svou stabilitu a výkonnost," řekl generální ředitel banky Štěpán Ašer.
Významným faktorem podporujícím ziskovost banky je růst poplatků za správu majetku související s dynamicky se zvyšujícím objemem obhospodařeného majetku, který meziročně vzrostl o 54 procent na 388 miliard korun. Důležitou roli v tomto vývoji sehrál fond kvalifikovaných investorů J&T Arch, který ke konci roku 2025 překonal hranici 200 miliard korun spravovaných aktiv a za posledních 12 měsíců připsal korunovým investorům téměř 16 procent, uvedla společnost.
„V letošním roce otevřeme fond J&T Arch II a opět rozšíříme naši nabídku o nové produkty a fondy. Cílem je dále posilovat diverzifikaci příjmů J&T Banky snižováním závislosti na úrokových maržích a posilováním výnosů z poplatků a provizí," uvedl Ašer. Čisté výnosy z poplatků a provizí banky v loňském roce vzrostly o 44 procent na 4,6 miliardy korun.
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty se meziročně výrazně nezměnily, jejich objem přesáhl 109 miliard korun. Kvalita úvěrového portfolia se dále zlepšila, což dokládá nejnižší podíl nevýkonných expozic, který meziročně klesl z 2,94 procenta až na 2,38 procenta ke konci roku 2025.
Rok 2025 byl pro J&T Banku rokem strategických rozhodnutí. „Oddělili jsme spolupráci s externími finančními poradci do technologicky inovované platformy Atlantik," doplnil Ašer. Banka bude podle něj nadále sledovat strukturální trendy, tedy energetickou transformaci, technologické a demografické změny, geopolitické přeskupování, a aktivně vytvářet produkty, které klientům umožní na těchto trendech participovat.
J&T Banka patří do finanční skupiny J&T a poskytuje vedle služeb privátního bankovnictví také financování v oboru realit a podnikových akvizic. S cennými papíry obchoduje pro soukromé investory. V Česku J&T Banka působí od roku 1998. Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří vedle české J&T Banky její slovenská pobočka, J&T banka d.d. v Chorvatsku, J&T Direktbank v Německu a slovenská bankovní skupina 365 (dříve Poštová banka).