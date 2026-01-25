Jak letos plánují přidávat známé české firmy? Mzdy porostou spíše mírně
- Velcí zaměstnavatelé na českém trhu mají ohledně přidávaní v roce 2026 jasno.
- Hlavním mottem se stává mírný, párprocentní růst mezd.
- Trendu se v překvapivém směru vymyká pouze automobilka Hyundai v Nošovicích, která se v posledních měsících potýká s pravidelnými odstávkami výroby.
Největší čeští zaměstnavatelé razí v roce 2026 společný vzorec, kdy inflační skoky při zvyšování mezd z posledních let střídá umírněnější tempo. Mzdové valorizace se tak u nich nejčastěji budou pohybovat mezi dvěma a pěti procenty, často budou cílené podle výkonu jedince nebo jeho role.
Z prosincového průzkumu poradenské společnosti RSM vyplývá, že mzdy bude zaměstnancům v roce 2026 plošně zvyšovat 38 procent českých firem, zatímco 44 procent plánuje individuální navyšování. Jde o výrazný posun proti situaci v první polovině roku 2025, kdy 57 procent podniků uvádělo, že zvyšování mezd vůbec neplánuje.
Letiště i ČD navyšují
Letiště Praha tvrdí, že počínaje rokem 2026 navýší o dvě procenta základní mzdy tarifních zaměstnanců a specialistů. „O jedno procento se pak zvýší příplatky za práci o víkendech a dále variabilní složka mzdy, jejíž celková výše se odvíjí od posouzení pracovních výkonů ze strany nadřízeného,“ říká Jiří Hannich, zástupce tiskové mluvčí Letiště Praha.
Podobně konkrétní jsou České dráhy, které uzavřely kolektivní smlouvu pro rok 2026, podle níž tarifní i smluvní mzdy porostou o 2,5 procenta a zaměstnanci dostanou mimořádnou odměnu ve výši 10 tisíc korun. Také drogerie dm čeká mírný růst s konkrétním datem. „Od 1. ledna 2026 zvyšujeme mzdy všem spolupracovníkům v rozmezí 3 až 4 procent,“ tvrdí manažer komunikace známé sítě obchodů Jiří Peroutka.
V bankovnictví se bude navyšovat, ale ne plošně. Komerční banka od 1. dubna 2026 navýší celkové prostředky na základní mzdy o tři procenta. „Navyšování mezd bude individuální a bude závislé na výkonu každého zaměstnance a dotkne se minimálně poloviny zaměstnanců,“ uvedl Ctirad Lolek, výkonný ředitel lidských zdrojů Komerční banky.
Hyundai chystá velký bonus
Výrazně nad průměrem vyčnívá Hyundai, který v minulém roce několikrát přerušoval výrobu kvůli nízké poptávce po vozidlech. „Od 1. ledna 2026 došlo k navýšení základních mezd v průměru o 4,8 procenta. U nejpočetnější pozice operátora se základ zvyšuje o 2 100 korun na 45 500 korun, měsíční bonus roste o tisíc korun na čtyři tisíce korun,“ uvádí tiskový mluvčí Hyundai Karel Rodek.
Podle Rodka navíc zaměstnanci v únorové mzdě obdrží bonus ve výši 30 tisíc korun, čímž společnost nejspíš kompenzuje situace, v nichž během častých odstávek nadřízení určovali, kteří zaměstnanci museli i nadále chodit do práce, zatímco ostatní pobírali 70 procent průměrného výdělku a zůstali doma.
Konec mzdového tajemství
Další firmy přiznávají růst, ale drží ho „v rozpočtových mantinelech“, nebo čísla vůbec nezveřejňují. Raiffeisenbank mluví o roční valorizaci mzdových rozpočtů v průměrné výši 4,5 procenta, Decathlon plánuje valorizaci v průměru do pěti procent. Česká spořitelna i Škoda Auto pak zmiňují probíhající kolektivní vyjednávání jako důvod, proč přesná čísla nyní neudávají.
Mírný růst mezd bez konkrétních čísel hlásí například společnosti MOL Česká republika, Zásilkovna nebo Kofola. Vedle nich Fio banka a Kooperativa uvádějí, že parametry mzdové politiky nezveřejňují. Zaměstnavatelé se přitom musejí připravit na směrnici o transparentnosti odměňování, která vstoupí v platnost v polovině letošního roku. Pro firmy se tehdy stane povinností už při náboru pracovníka sdělovat, jaké mzdové ohodnocení je spojené s konkrétní pozicí.