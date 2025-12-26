Zvyšování mezd přichází. Chystá se na něj téměř každá druhá firma
- Podniky avizují zvyšování mezd.
- Těch, které si to mohou dovolit, přibývá.
- Očekávání zaměstnanců však nejsou vždy naplněna zcela.
Zvyšovat mzdy bude zaměstnancům v roce 2026 plošně 38 procent českých firem, 44 procent jich plánuje individuální zvyšování. Jde o výrazný posun proti situaci v první polovině letošního roku, kdy 57 procent podniků uvedlo, že zvyšování mezd vůbec neplánuje. Vyplývá to z prosincového průzkumu poradenské společnosti RSM.
Firmy v ČR těžko hledají lidi a zaměstnanci pod vlivem rostoucích nákladů a konkurence na trhu práce častěji usilují o vyšší mzdu. "Zaměstnanci pochopitelně vnímají realitu trhu podobně intenzivně jako zaměstnavatelé a cítí, že právě teď je prostor pro to, říct si o vyšší mzdu. V porovnání s uplynulými třemi roky jsou totiž zaměstnavatelé zvyšování mezd nejotevřenější,“ uvedla řídící partnerka RSM Monika Marečková.
Firmy ve většině případů počítají s navyšováním platů v rozmezí od dvou do pěti procent. Čtvrtina podniků přiznává, že aby uspokojila očekávání zaměstnanců, musela by mzdy zvýšit o více než deset procent, na což však nemá dostatek peněz. Jen 35 procent firem dokáže pokrýt plánované navýšení přímo z tržeb, ostatní by musely sahat do rezerv nebo hledat úspory jinde.
Mzdy rostou, očekávání se však rozcházejí
"Rozdíl mezi tím, co zaměstnanci očekávají, a co si firmy mohou dovolit, tak vytváří napětí, které se může projevit vyšší fluktuací. A to zejména v oborech, kde je nedostatek kvalifikovaných lidí,“ upozornila Marečková.
Trvá tvrdý boj firem s nedostatkem lidí, a to napříč obory. Více než polovina respondentů uvádí, že na trhu práce chybí kandidáti v oborech, které aktivně hledají a pro svůj rozvoj potřebují. Dalších 40 procent firem sice eviduje dostatek uchazečů, ale jejich mzdová očekávání jsou často mimo možnosti zaměstnavatelů. Pouhých sedm procent firem má to štěstí, že se jim daří najít kandidáty, jejichž představy odpovídají nabízeným podmínkám.
Nejobtížněji obsaditelné pozice se týkají technických, provozních a IT rolí. Technické a inženýrské pozice označilo za problém 35 procent firem, výrobu a provoz 33 procent. Výrazně menší podíl firem přiznává obtíže při obsazování manažerských pozic.
Mzdový průzkum RSM se soustředil na očekávání vlastníků firem podnikajících v Česku, případně jejich HR manažerů. Celkem 287 zapojených společností prezentuje odvětví automobilového průmyslu, dopravy a logistiky, energetiky, farmacie, finančnictví, IT a technologií, kovovýroby, kultury, marketingu a reklamy, poradenství, potravinářství, průmyslu, služeb, státní správy, stavebnictví, retailu a tisku a vydavatelství.
