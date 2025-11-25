Hyundai v Nošovicích přerušuje výrobu od prosince kvůli nízké poptávce. Očekává se další pokles produkce
- Automobilka Hyundai v Nošovicích na začátku prosince opět přerušuje výrobu kvůli nízké poptávce po vozidlech.
- V letošním roce výroba Hyundai v Nošovicích klesla o 15,6 procenta.
- Továrna v Nošovicích, jediný závod Hyundai v EU, zaměstnává přibližně 3100 lidí.
Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku bude mít v pondělí 1. prosince odstávku výroby. Tuto informaci, kterou zveřejnili odboráři, potvrdil mluvčí automobilky Jan Rodek. V posledních měsících dochází k pravidelným zastávkám výroby, přičemž v listopadu se například nevyrábělo dva dny. Důvodem těchto odstávek je podle mluvčího stále nižší poptávka po vozidlech.
„Odstávky jsou stále reakcí na aktuální vývoj na trhu a poptávku po autech,“ uvedl Rodek, který se k situaci nechtěl vyjadřovat podrobněji.
V říjnu došlo k třem dnům odstávky, v září byla výroba přerušena na pět dní a kromě toho ještě na třech směnách. V předchozích měsících byly obdobné odstávky i v lednu a únoru. Během odstávek určují nadřízení, kteří zaměstnanci musí i nadále chodit do práce, zatímco ostatní dostanou 70 procent průměrného výdělku a zůstávají doma.
Výroba v Česku aut klesla
Tuzemské automobilky vyrobily za tři čtvrtletí 1 089 416 osobních aut, což je o 0,7 procenta meziročně méně. Září bylo s 135 983 vyrobenými vozy po červnu druhým nejsilnějším měsícem. Produkce elektrických vozidel stoupla o 103 procent na 210 506 kusů a jejich podíl na tuzemské výrobě automobilů se pohyboval na úrovni 19 procent. S čistě elektrickým pohonem bylo vyrobeno celkem 162 264 vozů a 48 242 kusů s plug-in hybridním pohonem.
Produkce Hyundai za tři čtvrtletí klesla o 15,6 procenta na 213 975 aut. Z celkového počtu mělo 25 605 aut čistě elektrický a 26 070 plug-in hybridní pohon.
Loni slezský závod vyrobil 330 890 aut, o 9610 vozů méně než v roce 2023. Pokles činil meziročně 2,8 procenta. Letošní plán výroby byl zhruba 295 tisíc vozů.
Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má přibližně 3100 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele.