Byznysmen Radomír Lapčík může dále významně posílit svůj vliv v Trinity Bank. Ta totiž v příštím týdnu spustí úpis velkého balíku akcií, který do banky může přilít přes devět set milionů korun čerstvého kapitálu. Teoreticky se může dostat i na investory zvenčí, pokud ovšem celou emisi neskoupí v prvním kole úpisu stávající akcionáři. Tím majoritním je Radomír Lapčík, který prostřednictvím své firmy Sab Finance získal nad Trinity Bank kontrolu už loni v říjnu. Zelenou dala emisi během května Česká národní banka. Peníze banka využije na byznysovou expanzi, pro část menšinových akcionářů ale mohou nové akcie znamenat nesnáz.

„Navýšení kapitálu je v souladu s přeplňováním obchodního a finančního plánu,“ uvádí mluvčí Trinity Bank Eva Muchnová. „Díky nárůstu kapitálu bude moci banka realizovat větší objem obchodních aktivit, a to jak na aktivní straně bilance, tedy financování nemovitostí a dalších úvěrových obchodů, tak nárůst depozit a celkové bilance,“ dodává Muchnová. Plánované navýšení akcií je masivní. K aktuálně vydaným 3,5 milionu akcií přibude 650 tisíc nových kusů, množství akcií v oběhu tak naroste o více než osmnáct procent.

„První kolo úpisu je vyhrazeno výhradně stávajícím akcionářům banky, druhé kolo úpisu je určeno pro širší veřejnost, a tedy i pro investory mimo stávající akcionáře. Toto kolo se uskuteční pouze za předpokladu, že nebude celá emise upsána v rámci prvního kola,“ uvádí mluvčí Trinity Bank Eva Muchnová. Až 650 tisíc kusů akcií banka prodá po 1390 korunách za kus, celkem tak může Trinity Bank nabrat přes 903 milionů korun nového kapitálu. Obdobnou transakcí získal loni na podzim kontrolu nad bankou Radomír Lapčík, který tehdy skoupil významnou část z tehdejší emise 900 tisíc kusů nových akcií.

„Přednostního práva určitě využije SAB Finance, která kontroluje více než polovinu akcií. Drobní akcionáři, kterých je několik tisíc, mohou přednostní právo využít též, přičemž pokud to neudělají, jejich podíl na společnosti se sníží,“ upozorňuje na potenciálně „ředicí“ efekt nové emise analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Výsledkem bude podle něho změna proporcí ve vlastnické struktuře banky, kdy podíl Lapíčka po skončení úpisu vzroste, podíl části drobných akcionářů se naopak sníží. Lapčíkova snaha posilovat vliv v Trinity se už v minulosti setkala s nevolí menšinových akcionářů, kteří dlouhodobě kritizují především neobchodovatelnost akcií i jejich ocenění.

"Pokud navýšení kapitálu bude výhradně jen finančními prostředky, tak ze stávajících cca devíti tisíc akcionářů se částka zřejmě celá nenaplní, obdobně jako v minulých letech, přestože banka další kapitál potřebuje," uvádí člen platformy nová Trinity sdružující minoritní akcionáře banky Jiří Kocour. Zároveň vyjadřuje obavy, zda banka skutečně získá reálné nové peníze. "Pokud navýšení bude provedeno osobami z blízkého okolí pana Lapčíka formou nefinančních aktiv dle jakéhosi netransparentního ocenění, tak jde zřejmě jen o další ředění vlivu kapitálu minoritních akcionářů Trinity Bank na hlasování a dividendy," dodává Kocour.

Zájemci o akcie z řad menších investorů ostatně podle expertů nemají lehkou pozici ani v jiných ohledech „Pro potenciálního drobného investora i pro minoritní stávající akcionáře je akcie riziková, protože neexistuje sekundární trh ani jakýkoli plán zpětného odkupu,“ potvrzuje ekonom Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Jak uvádí v květnu Českou národní bankou schválený a publikovaný prospekt k emisi, akcie se neobjeví na žádné z burz. Fakt, že akcie nebude oceněna na základě nabídky a poptávky trhu, podle Pfeilera činí nabídku Trinity Bank pro běžné investory podstatně méně atraktivní.

Loňský rok se nicméně bance tak docela nevyvedl. Trinity Bank, která patří se zhruba 120 miliardami aktiv mezi menší české bankovní domy, vydělala v roce 2024 701 milionů korun, což znamenalo meziroční pokles o 100 milionů. Zisky velkých tuzemských bank v minulém roce přitom vesměs poměrně razantně vrostly.

Trinity Bank byla dříve záložnou Moravský Peněžní Ústav. Ten vznikl v roce 1996 ve Zlíně a patřil mezi největší spořitelní družstva v Česku. Bankovní licenci společnost dostala od České národní banky v polovině prosince 2018, následně se přejmenovala na Trinity Bank. Akcionářská struktura Trinity Bank zahrnuje zhruba devět tisíc drobných českých akcionářů.

