Meziroční tempo inflace v březnu zrychlilo, služby zdražily o téměř pět procent
- Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, k čemuž nejvíce přispělo skokové zdražení pohonných hmot.
- Výrazně si lidé připlatili také za bydlení, stravování a ubytování, zatímco ceny energií a potravin po dlouhé době meziročně klesaly.
- Ceny zboží se téměř nezměnily, hlavní tlak na peněženky spotřebitelů tak momentálně vytváří především sektor služeb.
Spotřebitelské ceny v březnu stouply meziročně o 1,9 procenta. Meziroční tempo inflace zrychlilo z únorových 1,4 procenta. Zdražily především pohonné hmoty. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), který dnes potvrdil svůj předběžný odhad. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta.
„Na vývoj spotřebitelských cen měly v březnu nejvýraznější vliv ceny pohonných hmot. Nafta se na čerpacích stanicích prodávala v průměru za 42,00 Kč/l a benzin Natural 95 za 38,10 Kč/l. V případě benzinu Natural 95 to byla nejvyšší hodnota od července 2024 a v případě nafty dokonce od listopadu 2022,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.
Ceny pohonných hmot a maziv meziročně v březnu vzrostly o 13,1 procenta po únorovém poklesu o 8,4 procenta. Zdražily také ceny stravovacích služeb o čtyři procenta a ubytovacích služeb o 6,4 procenta. Vyšší ceny se projevily také u některých alkoholických nápojů. Destiláty a likéry koupili zákazníci o 1,6 procenta dráž, pivo bylo dražší o 0,8 procenta, naopak ceny vína klesly o 1,5 procenta. Ceny tabákových výrobků vzrostly o 5,5 procenta.
Náklady na bydlení vzrostly
„Náklady vlastnického bydlení meziročně vzrostly o 5,4 procenta, zejména v důsledku růstu cen nových nemovitostí,“ uvedla Šedivá. Za nájemné bydlení si lidé připlatili o 6,1 procenta víc, o 3,6 procenta se zvedly také ceny za drobné opravy a údržbu bydlení. Vodné zdražilo o 3,9 procenta, stočné o 3,8 procenta a teplo a teplá voda o 1,5 procenta. Podle ČSÚ meziročně klesly ceny elektřiny o 11,8 procenta a zemního plynu o 5,9 procenta.
„Na meziroční snižování celkové cenové hladiny působily v březnu po 18 měsících růstu ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje,“ uvedl úřad. Pokles zaznamenali statistici u cen ovoce, které zlevnilo o 6,9 procenta, zeleninu koupili zákazníci o 2,4 procenta levněji. Třeba brambory byly v březnu levnější o 18,9 procenta. Ceny vajec zpomalily meziroční růst na 5,6 procenta. Klesly také ceny másla o 23,2 procenta, polotučného trvanlivého mléka o 19,2 procenta a vepřového masa o 7,5 procenta.
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,1 procenta a ceny služeb o 4,7 procenta.
Analytici zrychlení meziroční inflace předpokládali. Zdůvodňovali to skokovým nárůstem cen nafty a benzinu, které zdražují kvůli růstu cen ropy na světových trzích v souvislosti s válečným konfliktem na Blízkém východě.