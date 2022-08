Aktuální ceny benzinu a nafty v grafu. Srovnání v ČR a v Evropě | E15.cz

Ceny pohonných hmot začínají klesat. Čím to je? Kde je nejlevnější benzin, a to jak v Česku, tak v Evropě? Jak vypadá graf aktuálních cen?

Benzin označovaný na čerpacích stanicích Natural 95 je kapalná směs ropného původu. Využívá se jako palivo do spalovacích motorů, ale i jako rozpouštědlo zejména pro ředění nátěrových hmot. Jeho kvalita se určuje oktanovým číslem, které ovlivňuje spalování – čím vyšší, tím je spalování dokonalejší.

Motorová nafta, též diesel, je směs kapalných uhlovodíků. Slouží jako palivo pro vznětové motory. Nafta se získává destilací a rafinací z ropy. Její kvalita se udává cetanovým číslem, které vyjadřuje její vznětlivost.

Cena benzinu a nafty a snížení spotřební daně

Pohonné hmoty postupně zdražovaly i v průběhu loňského roku. V lednu 2021 cena za litr Naturalu 95 byla méně než 28 korun a cena nafty se pohybovala kolem 27,20 koruny. Po vytrvalém růstu se ke konci loňského roku ceny nafty pohybovaly kolem 35 až 36 koruny za litr, zatímco ceny benzinu se přehouply přes hranici 37 korun.

Letos jsme byli svědky extrémního růstu cen v souvislosti s děním na Ukrajině. Benzín se vyšplhal až ke 48 korunám. Začátek letošního roku byl ve znamení pozvolného nárůstu, hladina byla však srovnatelná s cenami z loňského prosince. Od 24. února, tedy ode dne ruského útoku, ceny vystřelily vzhůru.

Nyní však benzín zlevňuje, jelikož dochází ke snižování velkoobchodních cen. Podle mezinárodní agentury pro energi dřívější vysoké ceny přišla reakce v podobě překvapivě malé poptávky, logicky tedy přišlo zlevnění. Podle predikcí budou ceny nadále spíše padat. Může je však negativně ovlivnit případná nová eskalace konfliktu na Ukrajině.

Aktuální ceny ukazuje následující infografika:

Minulý rok šlo zvyšování cen benzinu a nafty ruku v ruce s vývojem pandemie, která souvisela se zvyšováním poptávky a s cenou ropy na světových trzích, v současné době je hlavním faktorem válka na Ukrajině. Do ceny se promítá také kurz koruny vůči dolaru.

Dalším podstatným faktorem je výše spotřební daně. Ta v Česku činí 12,84 koruny z litru benzinu Natural 95 a 9,95 koruny z litru nafty. Od června do září letošního roku se přechodně spotřební daň snížíla o 1,50 koruny za litr. Konečnou cenu si ale stanovují distributoři a prodejci pohonných hmot, různí se podle cenové politiky jednotlivých hráčů na trhu, dané lokality i podle konkurence. Spotřební daň tedy může ceny zvýšit, naopak to však nutně nefunguje. Když je daň snížena, čerpací stanice můžou ceny držet stejně vysoké jako před snížením daně.

Srovnání cen v ČR a ve světě

Nejlevnější pohonné hmoty motoristé momentálně čerpají v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, dále v Ústeckém a Jihočeském, obecně pak u menších čerpacích stanic mimo hlavní silniční tahy. Naopak nejvíce zaplatí v Praze, na čerpacích stanicích podél dálnic a hlavních tahů a poblíž hraničních přechodů. Ceny se však mění, proto sledujte pravidelně aktualizovaný graf.

V žebříčku cen pohonných hmot patří Česko do středu Evropy. Nejlevnější ceny pohonných hmot v Evropě mají momentálně Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Chorvatsko a Slovinsko. Vyšší ceny mají především země v severní Evropě a západní Evropě, nejvíce zaplatí Dánové. Situace je obdobná i v případě nafty. Situace se samozřejmě mění, proto i zde sledujte aktualizovaný graf:

Ceny pohonných hmot a opatření vlády

Před vypuknutím války nafta zdražovala výrazněji než benzin v souvislosti s topnou sezonou. Evropa nadále prochází plynovou krizí a ještě do konce roku chce výrazně snížit závislost na Rusku. Topná nafta představuje poměrně blízkou náhražku plynu, takže s růstem jeho ceny obyčejně stoupá poptávka po naftě. To vyhání vzhůru i cenu ropy.

Cena ropy Brent po prudkém nárůstu souvisejícímu s děním na Ukrajině a sankcím klesla po oznámení o uvolnění ropných rezerv. Následně spadla cena benzinu i nafty. V budoucnosti bude hodně záležet i na tom, zda se konflikt na Ukrajině podaří dovést do mírového řešení. Roli bude hrát i síla české měny.

Česká vláda v souvislosti s krizí rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a rovněž i o částečném zrušení silniční daně. Od června do září se o 1,50 koruny je snížená i spotřební daň. Zemědělský svaz tvrdí, že zrušení přimíchávání biosložky do paliv není vhodným krokem, neboť se v cenách pohonných hmot nijak neprojeví. Kromě těchto opatření vláda kontroluje marže jednotlivých pumpařů.

