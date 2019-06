Národní rozvojový fond bude spravovat státní banka, na investice půjde až 35 miliard | E15.cz

Státní fond, který budou dotovat největší tuzemské banky, bude spadat pod státní Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB). „ČMRZB proto, že je to určitá forma garance, má licenci, renomé a nejsou s ní spjaty žádné problémy z minulosti,“ sdělil E15 ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Do Národního rozvojového fondu mají nejprve přispět čtyři největší tuzemské banky: Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit bank. Výše jejich příspěvku má být celkem až sedm miliard korun. Ve prospěch investic například do infrastruktury by však mohlo jít až 35 miliard korun.

Bankovní domy ale nemusí být jediné společnosti, které se do fondu zapojí. „Začaly se nám ozývat i další korporace, např. z energetiky nebo průmyslu, které by se také chtěly na tom podílet,“ dodává Havlíček s tím, že fond by pro investory mohl představovat formu zhodnocení zdrojů.

Se státní ČMZRB má přitom ministr velké plány. „Finálně by z ČMRZB mohla být něco jako Banka vyššího investičního rázu,“ říká Havlíček.