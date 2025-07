Soukromý sektor stále tvoří jen necelých pět procent českého zdravotnictví, upozorňuje Jan Blaško. Příležitostí pro byznys je podle něj prémiová komplexní péče, od ambulantní až po tu domácí spolu s nepřetržitou on-line lékařskou asistencí. Právě to nabízejí jeho Canadian Medical, dnes největší síť soukromých klinik v Česku, a EUC, nejsilnější tuzemská privátní ambulantní firma.

Potkáváme se spolu v době, kdy ve vaší společnosti EUC probíhá hodně změn, máte za sebou zároveň čerstvé ekonomické výsledky. Jak si byznysově stojíte?

Může to působit zvláštně, ale firma je na tom opravdu dobře. Máme nejlepší výsledky ve své historii a věříme, že ještě lepší přijdou. Nehledě na dobrý výkon firmy nás ale opustil generální ředitel. Zní to paradoxně, ale i když se firmě velmi daří, musí dělat změny. A ředitel je tvůrcem a hybatelem změn. Nemůže jen zůstat stát, nebo změny dokonce blokovat.

Kromě odchodu ředitele dochází také k dalším změnám ve vedení firmy. Proč?

Ve zdravotnictví se teď děje hodně věcí. Jsme soukromá firma, malý hráč na trhu, na kterém celkové výdaje přesahují pět set miliard korun. Náš nekonsolidovaný obrat je 6,75 miliardy. Jsme jen drobek trhu. Bohužel směr, kterým se české zdravotnictví ubírá, není ten, kvůli němuž jsem do něj před patnácti lety investoval. A protože se situace nevyvíjí dobře, musíme se na to jako firma připravit a jednat.

Co vám konkrétně na současném směru zdravotnictví vadí?

Neprobíhají žádné skutečné reformy, jen kosmetické úpravy. Peníze, které přišly během covidu, šly na platy. A ty už dolů nepůjdou. Dnes paradoxně platíme našemu personálu méně než státní nemocnice, což je světový unikát. Soukromý sektor by měl normálně platit víc, ale u nás to tak není. Co nabízíme místo toho? Lepší podmínky pro život – víc volna, čas na cvičení, na vlastní zdraví, ale hlavně čas na rodinu.

Jak je dnes z hlediska struktury členěn váš zdravotnický segment?

EUC se skládá ze tří částí, které máme rozdělené ve třech fondech pod maltskou strukturou Tuffieh Funds SICAV. První fond je samotné EUC, což je sedmnáct klinik, lékárny, mamografický screening, kde máme asi čtvrtinu trhu, laboratoře, ambulantní péče a nově i domácí péče. Druhý fond zahrnuje zdravotnické nemovitosti, kde vlastníme prostory, které částečně pronajímáme i jiným subjektům. Třetí fond je Canadian Medical, což je takový náš šperk.

Největší část byznysu tedy tvoří samotné EUC?

Přesně tak. Canadian Medical má obrat zhruba 1,16 miliardy, nemovitosti asi tři sta milionů a zbytek z celkových 6,75 miliardy tvoří EUC. Je to největší ambulantní firma v Česku s rozložením po všech regionech. V některých oblastech jsme opravdu silní.

Jan Blaško Studoval elektrotechniku na ČVUT a management na University of Chicago. Třináct let byl členem vedení skupiny PPF Petra Kellnera. Působil zde jako ředitel pro strategii a vybudoval také čínskou větev Home Creditu. V roce 2011 založil Tuffieh Funds, fond rizikového kapitálu pro profesionální investory. Po svém odchodu z PPF od skupiny prostřednictvím tohoto fondu odkoupil soukromého poskytovatele zdravotní péče Euroclinicum, později přejmenovaného na EUC. Další Blaškovou zdravotnickou firmou je síť klinik Canadian Medical. Do jeho podnikatelského portfolia patří také dopravně-logistická společnost CS Cargo.

Za této komplikované situace osobně přebíráte otěže firmy a budete ji osobně řídit. Co to znamená pro EUC? Připravujete velké změny?

Nechystám revoluci. Něco určitě udělám jinak, ale hlavně půjde o větší důraz na rozvoj. Zaměříme se na nové segmenty, které nás zajímají. Už přede dvěma lety jsme investovali přes miliardu korun do domácí péče. Koupili jsme firmy Advantis Medical a Včelku. Dnes máme asi desetinu trhu, což je v tomto fragmentovaném prostředí hodně.