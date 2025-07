Je to kromě zelené transformace nebo regulace digitálních platforem další ekonomické téma, u kterého se postoj USA a Evropské unie zásadně liší. U obou mocenských bloků se v poslední době vyjevil principiálně odlišný postoj k digitálním verzím jejich měny.

Senát Spojených států nedávno schválil první ucelená pravidla pro takzvané stablecoiny, tedy soukromými firmami vydávané kryptoměny navázané na kurz dolaru v poměru 1 : 1. Tamní ministr financí Scott Bessent si pochvaloval, že novinka v konečném důsledku pomůže americké měně i financování dluhů USA, protože firmám ukládá vypodložit své stablecoiny nákupem krátkodobých amerických dluhopisů:

„Vzkvétající odvětví stablecoinů zvýší poptávku soukromého sektoru po amerických státních dluhopisech, které stablecoiny kryjí. Tato nová poptávka by mohla snížit náklady na vládní půjčky a pomoci zkrotit státní dluh. Mohla by také přivést miliony nových uživatelů z celého světa do ekonomiky digitálních aktiv založených na dolaru.“ Podobná očekávání snadno podněcuje byznysový úspěch společnosti Tether, která vydává stejnojmenný dolarový stablecoin (USDT) s celkovou tržní kapitalizací 160 miliard dolarů.

Slovník základních pojmů Token . Speciální druh kryptoměny, který reprezentuje vlastnictví. Třeba podíl na nemovitosti nebo jiný smluvní nárok.

. Speciální druh kryptoměny, který reprezentuje vlastnictví. Třeba podíl na nemovitosti nebo jiný smluvní nárok. Tokenizace . Umožňuje převedení reálného majetku do digitální podoby, s níž lze snadno obchodovat.

. Umožňuje převedení reálného majetku do digitální podoby, s níž lze snadno obchodovat. Blockchain . Technologie, na které probíhají převody tokenů i všech známých kryptoměn. Funguje bez centrální autority a nelze ji zpětně upravovat.

. Technologie, na které probíhají převody tokenů i všech známých kryptoměn. Funguje bez centrální autority a nelze ji zpětně upravovat. Stablecoin. Typ tokenu, jehož hodnota kopíruje standardní státní měnu, například dolar. Jako platební prostředek se stablecoiny používají častěji než třeba bitcoin, jehož směnný kurz výrazně kolísá.

Klíčový hráč v oboru loni patřil mezi desítku největších kupců amerických dluhopisů na světě, zároveň se mu daří při zhruba 200hlavé pracovní síle dosahovat ročních zisků kolem deseti miliard dolarů, čímž patří mezi nejefektivněji fungující korporace na světě. Její obchodní model zní přitom zdánlivě banálně.

Klienti Tetheru posílají firmě dolary, která jim je smění za USDT v poměru 1 : 1. Dolarový stablecoin následně usnadňuje obchodování na kryptoburzách, přeshraniční platby nebo každodenní nákupy lidem bez bankovního účtu. Tether nenechává ležet získané dolary ladem a investuje je právě do amerických dluhopisů, případně i do bitcoinu. A na výnosech z těchto investic vydělává.

Dolar a jeho spása

„Stablecoiny dnes dokážou to, co dříve tanky nebo ropné dohody. Šíří dolar do všech koutů světa. Ne silou, ale poptávkou. Proč? Protože v nestabilních ekonomikách lidé chtějí dolary. Jenže je doposud nemohli snadno získat – to se ale změnilo,“ hodnotí geopolitický význam této zdigitalizované verze americké měny odborník na kryptoplatby Michal Novák.