Paušální daň 2026: Termín přihlášení se blíží. Komu se (ne)vyplatí
- Paušální daň zůstává i v roce 2026 výhodnou volbou pro část OSVČ, ale nevyplatí se každému.
- Navýšení platby v prvním pásmu se dotkne zejména podnikatelů s nižšími příjmy. Klíčovou roli hraje i správné načasování přihlášení, výše příjmů i typ činnosti.
- Oznámení o vstupu do paušálního režimu je nutné podat u místně příslušného finančního úřadu nejpozději do 12. ledna 2026.
Jak a do kdy se přihlásit k paušální dani pro rok 2026
Zákonný termín 10. ledna připadá v letošním roce na sobotu, tudíž se termín posouvá na nejbližší následující pracovní den, tedy na 12. ledna 2026.
Oznámení lze podat:
- online přes portál MOJE daně,
- přes datovou schránkou,
- poštou.
Podnikatel v něm uvede své identifikační údaje a potvrdí splnění podmínek paušálního režimu, zejména že není plátcem DPH a nepřekračuje limity příjmů. Zaplatit paušální daň pak musíte vždy do 20. daného měsíce.
Kdy se paušální daň skutečně vyplatí
Paušální daň se vyplatí především podnikatelům s vyššími příjmy v rámci daných pásem a s minimálním využíváním daňových slev a odpočtů.
„Vyplatí se zejména těm, jejichž příjmy dosahují horní hranice daného pásma. Pokud má živnostník příjmy nad milion korun a neuplatňuje příliš mnoho slev na dani a odpočtů, tak se mu režim paušální daně spíše vyplatí. Velmi se to vyplatí třeba u těch, kteří mají příjem těsně pod milion a půl. To je horní hranice pro neřemeslné živnosti v rámci prvního pásma. Efektivní zdanění se v tomto případě pohybuje kolem osmi procent včetně odvodů, což je velmi výhodné,“ vysvětluje Michal Jelínek z V4 Group.
Komu se paušální daň nevyplatí
Podnikatelé, jejichž příjmy se blíží spodní hranici jednotlivých pásem, by měli paušální daň pečlivě zvážit. Často se v těchto případech více vyplatí zůstat u výdajových paušálů. Paušální daň se rovněž netýká plátců DPH. Pokud se navíc podnikatel stane plátcem DPH v průběhu roku, musí z paušálního režimu vystoupit.
V roce 2026 se jako v předchozích letech změny dotknou pouze účastníků v prvním pásmu paušální daně. V prvním pásmu se měsíční platba zvyšuje na 9 984 korun. U druhého a třetího pásma zůstávají částky oproti roku 2025 beze změny.
Kalkulačka paušální daně 2026
Vyplatí se vám v roce 2026 paušální režim? Společnost NeoTax ve spolupráci s e15.cz nabízí online kalkulačku pro paušální daň.
OSVČ se mohou dobrovolně zapojit do paušálního režimu, díky čemuž nemusí každoročně podávat daňové přiznání ani přehledy. Vstupem do tohoto režimu jim vzniká povinnost hradit tzv. paušální daň, která jednou platbou zahrnuje daň z příjmů, zdravotní pojištění i sociální pojištění. Zda se vám paušální daň vyplatí, si snadno spočítáte v kalkulačce níže.