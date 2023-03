O SVB má zájem bankovní společnost First Citizens BancShares | e15.cz

Americká bankovní společnost First Citizens BancShares zvažuje odkoupení zkrachovalé Silicon Valley Bank (SVB). S odvoláním na své zdroje o tom informuje agentura Bloomberg, podle níž má o SVB vážný zájem ještě jeden kupec. Zástupci First Citizens BancShares zprávu nekomentovali. Nabídky na převzetí padlé banky, nad níž má aktuálně kontrolu americká Federální společnost pro pojištění vkladů, mohou zájemci podávat do nedělního odpoledne středoevropského času.