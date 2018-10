Obcházení hypotečních pravidel se bankám může prodražit | E15.cz

Poskytovatelé úvěrů prakticky nemají možnost nově platná pravidla České národní banky pro poskytování hypoték obcházet, shodují se experti. „Pokud by nějaká banka pravidla nedodržovala, bylo by to považováno za přijímání zvýšených rizik. ČNB by takové bance předepsala dodatečný kapitálový požadavek,“ uvádí ředitel sekce finanční stability ČNB Jan Frait.

Podle Vladimíra Staňury z České bankovní asociace má centrální banka efektivní nástroje, jimiž si dodržování pravidel může vynucovat. „ČNB ode všech bank stále dostává velmi podrobné výkazy o činnosti. Banky jsou před ČNB doslova nahé. Centrální banka tak může porušování pravidel snadno odhalit. Kromě toho má v rukou silné nástroje, jak banku, která pravidla nedodržuje, umravnit,“ říká Staňura. Všechny banky podle něj berou nařízení regulátora vážně, neboť ČNB může reagovat domluvou, pokutou, dohlídkou, správním řízením a v krajní situaci odebráním licence.

Podle ředitele společnosti Golem Finance Libora Ostatka spočívá největší problém v tom, že si je některé banky mohou vykládat jinak, než regulátor původně zamýšlel. To je také hlavní důvod, proč ČNB navrhuje novelu zákona, která jí umožní stanovit závazná pravidla namísto doporučení.

„ČNB přišla s novelou, aby mohla doporučení právně vymáhat. Jinak má ale dostatek nástrojů, aby z pozice regulátora mohla banky přimět k tomu, aby se doporučeními zabývaly,“ myslí si Ostatek. Nová pravidla ČNB pro hypotéky platí od prvního října. Klienti si nově nemohou půjčit více než devítinásobek svého čistého ročního příjmu a jejich měsíční splátka nemůže přesáhnout 45 procent čistého měsíčního výdělku. Žadatelé o hypotéky už navíc nemohou „obejít“ pravidla pro maximální možnou výši půjčky na bydlení tím, že si část peněz půjčí jinde. Podle nových pravidel se totiž omezení týkající se příjmů vztahuje na všechny půjčky, které klient splácí.