Pavel podepsal rozpočet se schodkem 310 miliard, skončí rozpočtové provizorium
- Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet se schodkem 310 miliard korun, čímž skončí rozpočtové provizorium.
- Rozpočet podepsal navzdory výhradám, hlavně kvůli nízkým výdajům na obranu.
- Sněmovna při schvalování přidala peníze například na sportovní infrastrukturu, program MEDEVAC, práci s mládeží a protidrogovou politiku.
Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu Sněmovny. Podepsaný rozpočet začne platit den po svém zveřejnění ve Sbírce zákonů. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
Prezident už dříve řekl, že rozpočet nevetuje. Hrad po úterní schůzce prezidenta s premiérem Andrejem Babišem (ANO) informoval, že ho podepíše právě dnes. Prezident v minulosti kritizoval podle něj nízké letošní výdaje na obranu, zatímco ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je ve Sněmovně naopak hájila. Hrad přesto uvedl, že pokud výdaje na obranu v příštím rozpočtu nebudou odpovídat závazkům Česka, nevyhnou se obě strany debatě o odmítnutí rozpočtu.
Odbor komunikace prezidentské kanceláře dnes v tiskové zprávě uvedl, že Pavel měl k rozpočtu kritické výhrady, ale rozhodl se mu nestát v cestě, protože rozpočtová politika je primárně věcí vlády. „Prezident s ohledem na své ústavní kompetence v zahraniční a bezpečnostní politice vnímá s velkými obavami především stav obranného rozpočtu,“ informoval Hrad.
Výhrady os Národní rozpočtové rady
Prezident Pavel nevetoval ani rozpočet na rok 2025, k němuž měla výhrady Národní rozpočtová rada stejně jako jeho tehdejší ekonomický poradce David Marek. K letošnímu rozpočtu měla rozpočtová rada také výhrady. Je podle ní v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Podle rady překračuje schodek zákonem povolenou hranici. Schillerová to už dříve opakovaně odmítla. Zdůvodnila to hlavně tím, že se pravidla nevztahují na situaci, kdy Sněmovna vládě návrh rozpočtu vrátila k přepracování.
Návrh letošního rozpočtu předložila poslancům loni po volbách ještě bývalá vláda Petra Fialy (ODS), ale vládní koalice ho vrátila vládě k přepracování. Babišova vláda proto předložila svůj vlastní návrh rozpočtu. Příjmy rozpočtu se meziročně zvyšují o 31,7 miliardy na téměř 2118 miliard korun. Výdaje mají vzrůst o 100,7 miliardy na téměř 2428 miliard korun.
Sněmovna při závěrečném schvalování podpořila pouze koaliční pozměňovací návrhy. Dolní komora tak přidala 800 milionů korun Národní sportovní agentuře na podporu sportovní infrastruktury a 120 milionů korun na zdravotně humanitární program MEDEVAC. Uspěl i návrh přidat 50 milionů korun na podporu organizací pracujících s mládeží. Přidat peníze těmto organizacím chtěla i opozice, ale její návrhy neuspěly. Sněmovna schválila i samostatný Babišův návrh, který přidává 100 milionů korun na protidrogovou politiku.
Vyhlášením státního rozpočtu ve sbírce skončí téměř tříměsíční rozpočtové provizorium, čtvrté v historii ČR. Režim rozpočtového provizoria nastává, jestliže Poslanecká sněmovna neschválí zákon o státním rozpočtu před 1. lednem příslušného roku. Provizorium končí nabytím účinnosti zákona o státním rozpočtu pro daný rok. Za rozpočtového provizoria se hospodaření státu řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce.