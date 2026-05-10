Volkswagen ovládl velkého konkurenta Muskovy Tesly. Němci posilují svou pozici v elektromobilitě
- Volkswagen zvýšil podíl v americké automobilce Rivian na 15,9 procenta.
- Německý koncern tak vystřídal Amazon na pozici největšího akcionáře firmy.
- Společně s Rivianem vyvíjí software a elektronickou architekturu pro budoucí elektromobily.
Německý automobilový koncern Volkswagen se stal největším akcionářem amerického výrobce elektromobilů Rivian. Podle zprávy firmy pro americké burzovní regulátory nyní Volkswagen vlastní 15,9 procenta akcií společnosti, čímž předstihl dosavadního největšího akcionáře, americký gigant Amazon.
Rivian patří mezi konkurenty automobilky Tesla miliardáře Elona Muska a zaměřuje se na výrobu elektrických SUV a pick-upů. Amazon, který nyní drží necelých 13 procent akcií firmy, od Rivianu dlouhodobě odebírá elektrické dodávky pro rozvážku zboží.
Volkswagen investoval do Rivianu 120 miliard korun
Volkswagen a Rivian spolupracují už od roku 2023, kdy vytvořily společný podnik zaměřený na vývoj softwaru a elektronické architektury pro elektromobily. Německý koncern tehdy oznámil, že do Rivianu investuje až 5,8 miliardy dolarů, tedy zhruba 120 miliard korun.
Společný podnik s názvem Rivian and Volkswagen Group Technologies (RV Tech) vyvíjí elektronickou architekturu budoucích elektromobilů Volkswagenu určených především pro západní trhy mimo Čínu. Součástí spolupráce je také využití řídicích jednotek vyvinutých Rivianem v automobilech německého koncernu.
Americká automobilka aktuálně nabízí tři modely – SUV R1S, pick-up R1T a menší SUV R2. Svým zaměřením míří na podobný segment trhu jako nová značka Scout, která spadá pod koncern Volkswagen.