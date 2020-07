Podnikatelská půjčka bez zbytečných otázek a dlouhého papírování | E15.cz

Jistě se dá najít všeobecná shoda na tom, že byrokracie je v dnešní době prakticky až nad hlavu. Neustále něco vyřizujeme, podepisujeme, hledáme různé dokumenty a pročítáme obsáhlé smlouvy. Je to vůbec nutné? V některých případech snad ano. Pokud jde o půjčku, kterou by bylo ideální vyřídit co možná nejdříve, bude ale čekání zbytečné. Zvláště když lze všechny náležitosti vyřídit po internetu, bez dlouhých formulářů a nejasných formulací, telefonických rozhovorů či dokonce osobních návštěv kamenné pobočky.