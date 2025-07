ETF podle tipů z Discordu: jak online komunity formují trh s miliardovými fondy

Matthew Tuttle patří mezi začínající správce fondů, kteří nabízejí vysoce rizikové produkty nové generaci drobných investorů. Ve své domácí kanceláři v Greenwichi v americkém Connecticutu velké peníze nevydělává tradičně a napřímo přes obchodní software – klíčové jsou pro něj dvě přídavné obrazovky připojené k jeho počítači. „Tohle je Discord, to taky a tohle taky,“ říká šestapadesátiletý muž a ukazuje na různá okna na jednotlivých displejích, kde běží oblíbená komunikační platforma.

Právě tyto obrazovky stojí za úspěchem nekonvenčního správce aktiv, který se svým zcela decentralizovaným týmem řídí fondy o objemu 4,5 miliardy dolarů – všichni přitom pracují z domova. A zároveň svědčí o prudkém nárůstu popularity burzovně obchodovatelných fondů (ETF), který napíná limity amerického trhu s těmito produkty v hodnotě 11,7 bilionu dolarů.

Tuttle patří k hlavním architektům takzvaných pákových a inverzních ETF navázaných na jednotlivé akcie. Tyto produkty využívají deriváty k tomu, aby buď ve stejném směru, nebo zrcadlově (inverzní fondy) dvakrát, třikrát i vícekrát znásobily výkon jedné konkrétní akcie. Ještě před pár lety v USA vůbec neexistovaly, protože ETF si zde většina lidí spojovala spíš s nízkonákladovým indexovým investováním. Dnes už ale, i díky nové generaci drobných investorů, kteří s oblibou skandují „YOLO“, tedy „žiješ jen jednou“, objem těchto rizikových produktů přesahuje 22 miliard dolarů – a číslo roste.

Tuttle Capital Management, začínající správcovská firma s 14členným týmem včetně Tuttlea, má na starosti více než tři miliardy z této sumy. Z rušné, ale uspořádané domácí kanceláře Tuttle koordinuje firmu, která sbírá investiční nápady z různých online kanálů a přetváří je ve snadno přístupné ETF, často ve spolupráci s dalšími firmami. Celkem dnes spravují 29 produktů a tím nejvýraznějším je fond o objemu 1,7 miliardy dolarů vytvořený s REX Shares. Pro představu: tento fond poskytuje dvojnásobný denní výnos než firma Strategy Michaela Saylora, známého a největšího korporátního držitele bitcoinu.

„Ti lidé na sociálních sítích jsou fakt neskutečně chytří,“ říká Tuttle. „Přicházejí s úžasnými akciovými nápady.“

Ne každý je nadšený

Kritici však tvrdí, že tato okrajová část fondového byznysu nabízí amatérským investorům příliš rizikové produkty, kterým sami mnohdy plně nerozumí – a zároveň vytvářejí stále bizarnější nástroje. Letos se už několikrát ukázalo, že pákové ETF na jednotlivé akcie mohou velmi rychle ztrácet hodnotu. Fondy navázané na zmíněnou firmu Strategy patří obecně k těm nejvolatilnějším v USA.

Přesto do nich peníze dál proudí a fondů tohoto typu na trhu přibývá. Tuttle sám je strůjcem některých z těch nejodvážnějších. Jeden například zdvojnásobuje výkonnost akcií Trump Media & Technology Group, další sází na extrémní výkyvy meme akcie GameStop. „Nejsem fanoušek klasického rozložení aktiv typu 60 : 40,“ říká Tuttle. „Když se naučíte obchodovat, můžete být mnohem úspěšnější.“

Vlna registrací

Loni bylo jen v USA spuštěno rekordních 73 pákových a inverzních ETF, tedy více než za předchozí dva roky dohromady, přičemž více než polovina z nich byla navázaná na jednotlivé akcie. Letos už počet nových fondů přesáhl stovku a tři čtvrtiny opět sleduje jednotlivé tituly.

Většina Tuttleových fondů vzniká v partnerství s firmou REX. Společně podali žádosti na více než 100 ETF, které umožňují pákové sázky na firmy jako Super Micro Computer Inc., AMC Entertainment či Tilray Brands. Dokonce požádali o možnost založení dvojnásobných pákových fondů na kryptoměny Trump a Melania. „Je důležité být napřed a vyvolat rozruch,“ říká Tuttle. „Žádost o nový fond mě skoro nic nestojí – a člověk nikdy neví.“

Nejde ale jen o sázku na rychle rostoucí tržní segment, příval žádostí i strategií se spoléhá na to, že s novým vedením pod administrativou Donalda Trumpa bude regulátor, Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), přístupnější než v minulosti. SEC už letos například zpřesnila pravidla, jaké cenné papíry mohou tvořit základ pákového ETF. „Na konci roku 2021 jsem podal žádost o inverzní bitcoin,“ říká Tuttle. „Během hodiny nám SEC volala, že to musíme stáhnout.“ Na žádost o zmíněné fondy na kryptoměny prezidentského páru ze SEC zatím žádná reakce nepřišla.

Rizikový byznys

Pákové ETF na jednotlivé akcie se původně objevily v Evropě, v roce 2017, v USA ale mají krátkou historii, dorazily sem až v roce 2022. SEC se jim dlouho bránila, i když nechtěně vytvořila prostor pro jejich vznik změnou pravidel pro zakládání fondů. Přesto regulátor nadále vydával varování, že tyto produkty nejsou vhodné pro běžné investory. V roce 2023 poradní výbor SEC pro investice uvedl, že tyto fondy představují „materiálně odlišná rizika“ oproti běžným ETF, zejména kvůli nepřítomnosti diverzifikace. A doporučil mimo jiné i jejich přejmenování, aby lépe odrážely rizikovost produktu. Sama SEC však tato doporučení ani nekomentovala.

„Současný způsob informování o těchto produktech možná opravdu dostatečně neupozorňuje retailové investory, jak moc jsou riskantní,“ říká Benjamin Schiffrin z washingtonské advokátní skupiny Better Markets a připomíná jejich princip: „Jsou určeny pro zkušené obchodníky a k držení jen jeden den – a opravdu ne déle.“

Důvod je jednoduchý: pákový efekt se resetuje každý den, což snižuje dlouhodobou výkonnost. Tento mechanismus navíc generuje náklady, které ukrajují z výnosu. Například Tuttleův „double Strategy“ fond letos přinesl čistý výnos asi 22 procent, zatímco samotná firma Strategy 46 procent. Druhé zásadní riziko je prosté – páka funguje oběma směry, takže ztráty mohou přijít rychle a tvrdě.

Lidé jsou prý vzdělaní

Podle Sylvie Jablonski, ředitelky konkurenční newyorské firmy Defiance ETFs, je však dnes dostupnost vzdělávacích materiálů i informovanost retailových investorů mnohem vyšší než dřív. „V tomto bodě už je na trhu dostatek informací od brokerů i emitentů a investoři chápou, do čeho jdou,“ je přesvědčena Jablonski.

Tým Defiance čítá pět lidí, kteří pracují z domova, ze sdílených kanceláří i z malého miamského ústředí. Klíčové činnosti jako compliance a samotné obchodování zadávají externím firmám. Od uvedení prvního pákového ETF loni v srpnu firma rychle roste a dnes spravuje pět miliard dolarů a více než 30 fondů, které jsou navázané na firmy jako Strategy, Rigetti Computing nebo Super Micro.

Podle Jablonski je vzdělávání klíčovým úkolem správce fondu. Firma vydává dvakrát týdně newsletter, články na webu a Jablonski pravidelně vystupuje v médiích – od televize po YouTube a podcasty.

Tuttle, který sdílí kancelář se svou ženou v jejich domě, souhlasí. Sám vydává denní newsletter, má týdenní podcast a pořádá měsíční webináře, kterými vzdělává a buduje komunitu. A myslí si, že pokud jsou investoři informovaní, měli by mít svobodu rozhodnout, kam dají peníze a jaká rizika podstoupí. „Součástí učení je i to, že o peníze přijdete – a tím zjistíte, co nedělat,“ podotýká. „A když chci přijít o peníze? To je přece moje právo jako Američana.“

„Zkorumpovaná“ Wall Street

Tuttle nebyl první, kdo uvedl na trh pákové ETF na jednotlivé akcie, ale tvrdí, že pomáhal vytvořit první takové produkty v USA během krátkého působení ve firmě AXS Investments, kam nastoupil po prodeji svých fondů, včetně slavného anti-Cathie Wood ETF. Následovaly firmy jako GraniteShares a Direxion – jejich fond na akcie Tesly je dnes s 5,8 miliardy dolarů největší v oboru.

Přesto i ti hráči, kteří se přidali později, mohou v tomto segmentu uspět díky silné poptávce individuálních investorů. A to jsou často lidé, kteří nedůvěřují finančnímu establishmentu a odmítají tradiční a konzervativní přístup. Tuttle tuto vlnu aktivně podporuje. Návštěvníky webu jeho firmy vítá nápis „Wall Street je zkorumpovaná“.

„My, malí hráči, nemůžeme konkurovat BlackRocku,“ říká Tuttle. „Můžu vymyslet skvělý produkt, ale nikdo si ho nekoupí. Zato tahle komunita přemýšlí jinak.“ Zacílení na „degen“ publikum (zkratka pro „degeneráty“ – slangově pro bezhlavé riskéry, často i držitele bitcoinu) je pro mladé emitenty šancí prorazit na trhu ovládaném giganty jako BlackRock nebo Vanguard. Ti mají přístup k distribučním kanálům a platformám velkých bank, kam se menší hráči nedostanou – tyto platformy požadují určité objemy spravovaných aktiv a historické výnosy.

„To je uzavřená hra,“ říká Will Rhind, zakladatel GraniteShares. „Musíte budovat byznys kolem kanálů, které jsou přístupné – a to je jednoznačně retail.“

Továrna na peníze

Z coworkingového prostoru na dolním Manhattanu dokázal Rhind proměnit GraniteShares ve firmu spravující přes devět miliard dolarů, přičemž tři čtvrtiny jsou právě pákové ETF na jednotlivé akcie. Produkty začal nabízet v Evropě už v roce 2019, takže byl připravený, když to konečně dovolila i americká regulace. Rhind nechce padnout do pasti, že „lidi jsou vždycky hloupější, než si myslíme“, a tak nabízí komplikovanější produkty s opcemi, které navyšují výnosy.

„V podstatě narušujeme maržové investování a zpřístupňujeme institucionální páku běžnému trhu,“ říká. „To není příležitost jen pro 20 nebo 30 ETF fondů. Je to mnohem větší trh.“ V tomto podnikatelském prostředí však hrozí i časté neúspěchy – něco, co dobře zná Tuttle. Vedle úspěšných fondů totiž také více než tucet produktů zrušil, včetně ETF navázaných na televizního baviče a investora Jima Cramera nebo obranný fond s názvem „GUNZ“.

Likvidace fondu něco stojí, ale úspěšný produkt to bohatě nahradí. U pákových ETF lze účtovat výrazně vyšší poplatky než u běžných akciových fondů – třeba ve fondu Double Strategy se platí 1,05 procenta, zatímco průměr v oboru je 0,61 procenta.

Podle Bloomberg Intelligence může Tuttle Capital Management jen ze svých ETF inkasovat ročně 35 milionů dolarů. Defiance a GraniteShares pak odhadem 30, respektive 80 milionů. Tyto částky se samozřejmě liší podle spravovaných aktiv a část výnosů jde partnerům, ale ukazují potenciální ziskovost firem, které přitom většinou fungují z domova nebo ze sdílených kanceláří.

„Konečné slovo má trh,“ říká Tuttle. „Když vytvořím fond s dvojnásobným výnosem, o který nikdo neprojeví zájem, bude mě to stát spoustu peněz. Ale pokud trh něco takového bude chtít, mám pro něj připravený nástroj.“