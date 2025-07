Mezi hlavní priority pirátského volebního programu patří dostupné bydlení, více peněz pro rodiny, špičkové školství a podpora moderních technologií. Stranu vede do voleb Zdeněk Hřib, který ve funkci předsedy nahradil Ivana Bartoše. Co Piráti slibují svým voličům a jaké jsou jejich vyhlídky na zvolení do Poslanecké sněmovny?

Ekonomika: Dánsko jako vzor

Vyspělá ekonomika má podle Pirátů dva základní pilíře – svobodný trh s férovými pravidly pro všechny a funkční stát zajišťující vymáhání pravidel a rozumnou míru sociální solidarity. Jako ekonomický vzor vidí Dánsko. Pirátská strana ve svém programu do parlamentních voleb 2025 popisuje hlavní brzdy české ekonomiky. Řadí mezi ně:

kartely,

korupci,

byrokracii,

dotace pro vyvolené,

pomalé soudy.

Piráti se zavazují ke spuštění programu Republika v pohybu. Chtějí zavést nejlepší prostředí pro startupy v EU, podporovat nové technologie, vytvářet vysokou přidanou hodnotu a propagovat českou značku ve světě. Rozhýbat ekonomiku by měl podle Pirátů také vyšší kapitál občanů, podpořený například reformou penzijních fondů.

Strana chce Českou republiku začít poctivě připravovat na přijetí eura. V roce 2026 bychom měli vstoupit do „předsíně eura“ – systému ERM II. Společná evropská měna by měla přinést zlevnění hypoték, nižší náklady pro firmy, levnější splácení státního dluhu a zbavit zemi nevyzpytatelnosti guvernérů ČNB.

Daně: Více peněz pro 90 procent rodin

Jedním z hlavních pilířů letošního volebního programu Pirátů jsou daně. Strana plánuje podpořit především rodiny. Navrhuje daňovou změnu, která by pro 90 % rodin zajistila vyšší čistý příjem než nyní – s důrazem na chudší domácnosti. K dalším programovým bodům v oblasti daní patří:

zvýšení slevy na poplatníka,

zvýšení daňových bonusů na děti,

snížení DPH na základní a zdravé potraviny (ovoce a zelenina, pleny, hygienické potřeby apod.).

Peníze na daňové změny plánují Piráti získat osekáním dotační ekonomiky, zásahem proti korupci, výběrem daní u velkých firem a z nových zdrojů (např. více lidí na trhu práce, zdanění majetku ruských nerezidentů, narovnání daní u alkoholu nebo regulace konopí). Uvedené kroky by měly podle strany přinést do rozpočtu minimálně 30 miliard Kč.

V obecné rovině prosazují Piráti v daňovém systému následující principy.

Srozumitelné daňové zákony : Legislativa by měla být napsána tak, aby jí daňový poplatník rozuměl. Neměla by zahrnovat řadu výjimek a procházet neustálými změnami.

: Legislativa by měla být napsána tak, aby jí daňový poplatník rozuměl. Neměla by zahrnovat řadu výjimek a procházet neustálými změnami. Přiměřená výše daní : U každé daně by měla být stanovena hranice, pod kterou je poplatník od daně osvobozen. Proti vzniku monopolů by naopak mělo fungovat vhodně zvolené zdanění velkých korporací.

: U každé daně by měla být stanovena hranice, pod kterou je poplatník od daně osvobozen. Proti vzniku monopolů by naopak mělo fungovat vhodně zvolené zdanění velkých korporací. Nižší zdanění práce : Snížení zdanění lidské práce zvýší motivaci lidí pracovat, podnikat a odstraní problém s prací načerno.

: Snížení zdanění lidské práce zvýší motivaci lidí pracovat, podnikat a odstraní problém s prací načerno. Zdanění nových oblastí : Piráti usilují o rozložení daňové zátěže na dosud nezdaněné či nedostatečně zdaněné oblasti. Jmenují například velké korporace, daňové ráje, transakce u finančních a pozemkových spekulací nebo prostituci.

: Piráti usilují o rozložení daňové zátěže na dosud nezdaněné či nedostatečně zdaněné oblasti. Jmenují například velké korporace, daňové ráje, transakce u finančních a pozemkových spekulací nebo prostituci. Využití technologií : Efektivitu systému by mělo zlepšit například automatizované zpracování údajů o podnikatelích nebo automatická a anonymní kontrola účetnictví.

: Efektivitu systému by mělo zlepšit například automatizované zpracování údajů o podnikatelích nebo automatická a anonymní kontrola účetnictví. Průhlednost veřejného sektoru: Veřejný sektor by měl jít příkladem v transparentnosti. Strana navrhuje povinné zveřejňování rozpočtů a majetkových přiznání pro politiky a manažery ve veřejných institucích. Veřejných zakázek by se měli účastnit jen podnikatelé s průhlednou majetkovou strukturou, kteří v ČR platí daně.

Byznys: Snazší podnikání a podpora technologií

Ve světě byznysu se Piráti chtějí zaměřit především na snížení byrokracie. Podporují široké použití e-governmentu, odstranění neužitečných regulací, státních kontrol a administrativy. Podnikatel by měl být schopen na úřadu vyřešit většinu své agendy s jedním úředníkem. Stát by podle Pirátské strany měl podnikatelům poskytovat přehled zákonných povinností v dané oblasti podnikání a také svobodný software, který usnadní jejich plnění (výkazy práce, účetnictví atd.). Dále chce strana zajistit snazší přístup na trh novým podnikatelům.

V konkurenčním prostředí globální ekonomiky může ČR podle Pirátů obstát pouze kvalitou, která u pracovní síly úzce souvisí s kvalifikací. Klíčovou roli by měl hrát technologický rozvoj. Piráti ho plánují podpořit:

vytvářením prostoru pro globální výzkumnou participaci (například podporou open source projektů),

zajištěním širokého okruhu volně použitelných technologií a šiřitelných informací (zamezit zneužívání patentů a copyrightu k odstraňování konkurence),

změnou zákonů o duševním vlastnictví a zákazem patentů na software, obchodní metody, pojmy či přírodu.

Bydlení: 200 tisíc nových domovů a daň pro Rusy

Jedním z hlavních témat Pirátů pro parlamentní volby 2025 je bydlení. Cílem je zastavit jeho zdražování vzhledem k příjmu lidí. Strana slibuje vybudování 200 tisíc nových domovů za čtyři roky – nikoliv prázdných bytů, ale skutečných domovů pro rodiny a běžné lidi. V praxi by mělo jít například o novou zástavbu v brownfieldech, v prolukách i na okrajích měst nebo nové čtvrti vícepatrových domů s vnitrobloky ve velkých městech. Bydlení by mělo být vlastnické, družstevní, nájemní i obecní s rozšířenou státní podporou. V oblastech výstavby mají být školky, zeleň a dobrá dopravní dostupnost.

Dalším cílem je omezení spekulací s byty. V současné době podle Pirátů často zůstávají prázdné nebo jsou skupovány spekulanty, často z nepřátelských zemí – aktuálně například Rusy. Na majetek jejich občanů a firem chtějí Piráti zavést 68násobnou daň z nemovitosti. Číslo 68 je zvolené symbolicky a odkazuje na události ze srpna 1968. Opatření by se nevztahovalo na disidenty a uprchlíky před režimem.

Zóny určené k bydlení, kde se málo staví (přestože v lokalitě chybí byty), by Piráti zatížili zvýšenou daní do doby, než se zde rozběhne výstavba. Součástí volebního programu strany je také odstranění daňového znevýhodnění bytů oproti rodinným domům, podpoření bytových družstev a neziskových bytových společností nebo zrušení zbytečných regulací. To by podle Pirátů mělo zlevnit výstavbu až o 1 milion Kč. Strana kritizuje například dnešní regulace hluku nebo nastavení parkovací povinnosti.

Investice: Vzdělávání a moderní technologie

Osobní investice ovlivňuje z pirátského programu pro volby 2025 zejména zmiňované omezení spekulací s byty. Pirátská strana cílí na zrušení daňových výhod pro pasivní investory, kteří byty drží pouze s cílem spekulace na růst jejich hodnoty. Naopak držitelé kryptoměn by se mohli dočkat přívětivějšího prostředí. Piráti dlouhodobě podporují změny zákonů týkající se kryptoměn a chtějí krypto přenést ze stínu do reálné ekonomiky. Kryptoměny vnímají jako příležitost pro růst ekonomiky a vznik nových pracovních míst. V minulém roce se strana podílela na změnách zákonů, které kryptoměny z pohledu zdanění staví úroveň jiných cenných papírů.

Na státní úrovni kladou Piráti důraz především na investice do moderních technologií, vzdělávání, dostupného bydlení a udržitelných odvětví. Prostředky na investice plánují získat důsledným bojem s korupcí, zefektivněním dotací a spravedlivějším zdaněním velkých korporací. Strana kritizuje hlavně odliv nezdaněných peněz do daňových rájů a zneužívání převodních cen (transfer pricing). Velké firmy by podle ní měly platit daně tam, kde působí a generují zisk – stejně jako malé a střední podniky.

Školství: Špičkové vzdělání a zrušení ministerstva?

Jedním ze základních slibů pirátského volebního programu je zajištění špičkového a dostupného vzdělání. Inspirací by měly být evropské země, ve kterých je vzdělávání dlouhodobě vysoce kvalitní. Nedílnou součástí systému jsou také kvalifikovaní a dobře placení učitelé.

Piráti dále vystupují proti školnému na vysokých školách, prosazují výhodnější studentské půjčky a dobré podmínky pro ředitele škol a místní správu, která školy řídí. Změny, které v ČR zajistí špičkovou kvalitu školství, by měl mít na svědomí akční tým odborníků a odbornic. Mezi nejzásadnější plánované návrhy patří zrušení ministerstva školství. Předseda strany Zdeněk Hřib se opakovaně nechal slyšet, že by školství efektivněji řídily kraje.

VIDEO: Zrušení ministerstva školství? Kraje by to vyřešily líp, říká šéf Pirátů Hřib v pořadu FLOW

Rozhovor: Zdeněk Hřib v pořadu FLOW

Zahraniční politika: Členství v EU i NATO a digitální svobody

Pirátská zahraniční politika klade důraz na spojenectví v euroatlantickém prostoru a členství v EU i NATO. Piráti chtějí navazovat a rozvíjet vztahy s demokratickými partnery po celém světě a podporovat demokracii a spolupráci, kterou vnímají jako zdroj udržitelného míru ve světě. Mezi obecnými principy mezinárodních vztahů zmiňují také internet jako prostředek svobodného sdílení, získávání informací o reálné podobě světa a nástroj většího propojení lidstva. Jedním z klíčových témat pirátské politiky na evropské úrovni je prosazování digitálních svobod.

V rámci EU by Piráti posílili vliv Evropského parlamentu na rozhodování o politických záležitostech. Místo jednomyslného hlasování v Radě EU by zavedli hlasování kvalifikovanou většinou, především v otázkách zahraničních věcí a společného rozpočtu. Strana kritizuje veto jedním státem a jeho zneužívání k blokování ostatních 26 zemí. Rozhodnutí, která lze řešit lépe na národní, regionální či lokální úrovni, by se podle Pirátů neměla přijímat v EU.

Strana usiluje o ekologickou udržitelnost v souladu s mezinárodními dohodami. Odsuzuje vraždění lidí a porušování zásad mezinárodního práva i lidskosti – ať už jde o Ukrajinu, Blízký Východ nebo Čínu. Česká republika by přiměřeně vlastním možnostem měla pomáhat napadeným, ohroženým a podporovat spravedlivý mír. Na úrovni světové politiky prosazují Piráti omezení financování autoritářských režimů skrze vzájemný obchod a boj proti obchodu spojenému s porušováním lidských práv a nucenou či dětskou prací.

Obrana: Evropská spolupráce a výhodnější financování

Pirátská strana podporuje úzkou spolupráci při financování evropské obrany a posílení evropského křídla NATO. Přiznává, že vyšší výdaje na obranu se neobejdou bez zadlužení. Chce se však zasadit o to, aby ČR díky EU využila co nejvýhodnější úroky, na které dosáhne. Ukrajinu plánují Piráti podporovat prostřednictvím silné a jednotné Evropy.

V obranných aliancích bychom měli dostát svým závazkům. Strana hovoří o posílení obranného rozpočtu nejméně na 3 % HDP v roce 2030. Tento nárůst ale nemůže být na úkor dostupného zdravotnictví, špičkového školství nebo dalších podobných škrtů dopadajících na občany.

Ve svém dlouhodobém programu Piráti odmítají šíření zbraní hromadného ničení a podporují jejich postupné vyřazování. Chtějí zakázat používání smrtících autonomních zbraňových systémů. Investice vidí spíše ve výzkumu nesmrtících obranných prostředků a schopností.

Volební preference Pirátů 2025

Volební průzkumy pro volby 2025 Pirátům příliš klidu nepřináší. Preference strany se pohybují jen těsně nad hranicí pro zvolení – zhruba mezi 5,5–7 %. V posledních parlamentních volbách kandidovali Piráti v koalici se STAN. Uskupení oslovilo 15,62 % voličů a získalo 37 křesel. Pirátům však kvůli masivnímu kroužkování ve prospěch Starostů připadly pouhé 4 mandáty. I s výrazně nižším volebním ziskem si tak strana může v Poslanecké sněmovně polepšit. Pomoci by jí k tomu měla i spolupráce se Zelenými, kteří figurují na pirátských kandidátkách v celkem osmi krajích.

Infografika: Volební průzkumy 2025

Volební výsledky Pirátské strany 2021 - 2025

Volby Zisk Volby do Poslanecké sněmovny 2021 15,62 % v koalici PirSTAN; 4 poslanci Komunální volby 2022 6,62 % Piráti + 0,73 % Piráti a nezávislí kandidáti + 1,19 % v koalicích; 431 zastupitelů Senátní volby 2022 žádné senátorské křeslo Volby do Evropského parlamentu 2024 6,20 %, 1 europoslankyně Krajské volby 2024 3,57 % Piráti + 0,29 % v koalicích, celkem 3 mandáty Senátní volby 2024 2 senátorská křesla v koalicích

Koalice a spojenectví: S kým chtějí Piráti spolupracovat?

S kým chce Pirátská strana spolupracovat? Česká pirátská strana se po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2025 bude s největší pravděpodobností snažit spolupracovat se stranami, se kterými má zkušenosti z předchozích koalic. Jedná se tedy o Starosty, s nimiž Piráti kandidovali do posledních parlamentních voleb, a také o koalici Spolu. Tyto subjekty se společně podílely na vládě až do doby, kdy Piráti pětikoalici opustili po odvolání Ivana Bartoše z funkce vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj. Spolupráce s ostatními subjekty (ANO, SPD, Stačilo! či Motoristé) je vysoce nepravděpodobná. Zástupci Pirátů uvedené strany často kritizují a nemají s nimi mnoho společných priorit.