Inflace, mzdy, důchody, dluh, obrana, dálnice, migrace… Kolik byste řekli, že se toho změnilo za vlády Petra Fialy? V této interaktivní aplikaci si to můžete vyzkoušet sami – kreslením přímo do grafu. Navažte křivkou na data za vlády Andreje Babiše a nakreslete svůj odhad vývoje za vlády Petra Fialy. Na konci vás čeká srovnání s realitou. Bavte se a ověřte si, jaký máte přehled o české ekonomice posledních let.