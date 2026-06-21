Praha se z lídra v růstu mezd propadla hned za čtyři kraje. Který region je v Česku na špici?
- Praha si dál drží pozici regionu s nejvyššími výdělky v Česku.
- Tempo růstu mezd se mezi kraji ale začíná měnit.
- Nová data ukazují, že nejrychlejší nárůst přichází z oblasti daleko od hlavního města.
Průměrné mzdy v Česku dál rostou, mění se ale regionální mapa jejich růstu. Zatímco ještě ve třetím čtvrtletí roku 2025 zaznamenala nejvyšší meziroční růst mezd Praha, o půl roku později už hlavní město v tomto srovnání nevede. Vyplývá to z analýz trhu práce Českého statistického úřadu (ČSÚ) za třetí čtvrtletí 2025 a první čtvrtletí 2026.
Na konci loňského roku vzrostla průměrná mzda v Praze meziročně o 7,9 procenta, což byl nejlepší výsledek mezi všemi kraji. S odstupem následoval Jihomoravský kraj s růstem o 7,3 procenta a Moravskoslezský kraj se 7,1 procenta.
V prvním čtvrtletí letošního roku se však pořadí změnilo. Nejvyšší růst mezd zaznamenal právě Moravskoslezský kraj, kde průměrná mzda meziročně vzrostla o 9,8 procenta. Následovaly Plzeňský kraj s růstem o 8,8 procenta, Pardubický kraj s 8,7 procenta a Jihočeský kraj s 8,5 procenta. Praha vykázala růst o 8,2 procenta, stejně jako kraj Jihomoravský a nejhůře dopadl Ústecký kraj s růstem 6,3 procenta. Hlavní město si nicméně udrželo pozici regionu s nejvyšší průměrnou mzdou v zemi, která činí 67 945 korun.
Průměrná mzda rostla nejvíc za pět let
Podle dat ČSÚ zároveň dosáhla průměrná hrubá mzda v prvním čtvrtletí 50 282 korun a meziročně vzrostla o 8,1 procenta, hranici padesáti tisíc korun v Česku překonala poprvé. Šlo o nejrychlejší nominální tempo růstu mezd od prvního čtvrtletí roku 2023.
Ještě výraznější byl vývoj po zohlednění inflace. Spotřebitelské ceny se v prvním čtvrtletí zvýšily pouze o 1,6 procenta, takže reálné mzdy vzrostly o 6,4 procenta. Podle statistiků jde o jeden z nejsilnějších výsledků za poslední roky a pokračování trendu, který následoval po období vysoké inflace v letech 2022 a 2023. Zatímco tehdy kupní síla domácností klesala, v posledních dvou letech se reálné výdělky vracejí k růstu a letošní začátek roku tento trend ještě posílil.
„Reálné mzdy ve srovnání s loňskem akcelerovaly, přičemž si polepšila všechna odvětví. Růst mezd však byl extrémně diferencovaný. Zatímco v činnostech v oblasti nemovitostí stouply reálné mzdy o 20 procent a v administrativních a podpůrných činnostech o 17 procent, pracovníkům v energetice meziročně kupní síla výdělků v podstatě stagnovala,“ doplnila Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ.