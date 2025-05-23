Průměrná mzda 2023: Srovnání s populací ČR | Kalkulačka | e15.cz

Předplatné

Aktualizováno: Kalkulačka: Srovnání mzdy a platu s populací ČR. Podívejte se, jak na tom jste

Petr Gola
Petr Gola , onk , sil
  • V kalkulačce srovnání mzdy snadno zjistíte, jak si finančně stojíte v porovnání s ostatními Čechy.
  • Podívejte se, kolik aktuálně činí průměrná hrubá mzda a medián výdělků.
  • Nabízíme také přehled mezd v jednotlivých krajích a vysvětlení rozdílu mezi hrubou a čistou mzdou.

Podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) byla situace v 1. čtvrtletí 2026 následující:

  • Průměrná hrubá mzda: Dosáhla 50 282 korun, což je meziroční nárůst o 8,1 procenta (oproti konci roku, kdy mzdy navyšují bonusy, však tradičně mezikvartálně klesla).
  • Medián mezd: Poslední známý údaj za 4. čtvrtletí 2025 dosáhl hodnoty 45 523 korun (data pro rok 2026 zatím ČSÚ nepublikoval z důvodu změny metodiky). To znamená, že polovina zaměstnanců brala více než tuto částku a polovina méně.
  • Reálná mzda: Po započtení inflace (1,6 %) se kupní síla Čechů zvýšila o 6,4 procenta.

Ve kterých krajích v Česku jsou mzdy nejvyšší? Jak moc se liší hrubá a čistá mzda? Podívejme se na porovnání mezd v národním hospodářství detailněji. 

Ve všech vyspělých zemích světa bývá statistickými úřady zveřejňována hrubá mzda, přičemž však zaměstnance nejvíce zajímá čistá mzda obdržená na účet a pro zaměstnavatele jsou rozhodujícím údajem mzdové náklady. 

Hrubá mzda vs. čistá mzda

Při výpočtu čisté mzdy se uplatňují daňové slevy, takže dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou mohou mít odlišnou čistou mzdu. V Česku je to zejména z důvodu čerpání daňového zvýhodnění na děti. Skutečné mzdové náklady zaměstnavatelů se liší a záleží na konkrétní situaci, skutečné mzdové náklady netvoří totiž pouze hrubá mzda zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem.

Na sociálním pojištění přitom odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance 24,8 procenta a na zdravotním pojištění 9 procenta z hrubé mzdy, v souhrnu tedy 33,8 procenta. 

Zpět: Kalkulačka srovnání mzdy a výběr témat >>>

Průměrná mzda: Kolik lidí ji pobírá?

Průměrnou mzdu pobírá pouze cca třetina zaměstnanců. Většina zaměstnanců má svoji hrubou mzdu nižší než činí průměrná mzda v národním hospodářství. Důvodem je skutečnost, že průměrnou mzdu „nadhodnocují“ mzdy desetiny nejlépe placených zaměstnanců. Průměrná mzda se tak vzdaluje představě o běžné mzdě. 

Tabulka: Srovnání průměrné hrubé mzdy

Za celý rok 2025 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda 49 215 korun. Na konci roku (ve 4. čtvrtletí 2025) pak díky bonusům vyskočila na 52 283 korun, v 1. čtvrtletí 2026 následně průměr dosáhl 50 282 korun.

V přiložené tabulce máme pro dlouhodobé srovnání uvedenu hodnotu průměrné mzdy v národním hospodářství v letech 2016 až 2025.

RokPrůměrná hrubá mzda
202549 215 Kč
202446 165 Kč
202343 120 Kč
202239 932 Kč
202138 277 Kč
202036 176 Kč
201934 578 Kč
201832 051 Kč
201729 638 Kč
201627 764 Kč

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět: Kalkulačka srovnání mzdy a výběr témat >>>

Co je to medián mezd a jak je vysoký?

Velmi důležitým mzdovým statistickým údajem je medián mzdy, což je hodnota mzdy ležící při seřazení všech mezd v národním hospodářství přesně uprostřed. Polovina zaměstnanců tedy má hrubou mzdu vyšší než medián mezd a polovina zaměstnanců má hrubou mzdu nižší než medián mezd. Ve 4. čtvrtletí roku 2025 činil medián mezd 45 523 korun .

Zpět: Kalkulačka srovnání mzdy a výběr témat >>>

Jak je vysoká průměrná čistá mzda?

V přiložené tabulce níže máme vypočtenu průměrnou čistou mzdu. Základním vstupním údajem je průměrná hrubá mzda za celý rok 2025 zaokrouhlena na stokoruny, tedy částka 49 200 korun.

V prvním sloupci je uvedena čistá mzda pouze při uplatnění slevy na poplatníka. Ve druhém sloupci při čerpání daňového zvýhodnění na jedno dítě a ve třetím sloupci při čerpání daňového zvýhodnění na dvě děti.

Při výpočtu se liší pouze daň z příjmu. Odvod na sociálním i zdravotním pojištění je ve všech třech případech stejný.

 Pouze sleva
na poplatníka		Daňové zvýhodnění
na 1 dítě		Daňové zvýhodnění
na 2 děti
Hrubá mzda 49 200 Kč49 200 Kč49 200 Kč
Sociální pojištění
(7,1 % z hrubé mzdy)		3 493 Kč3 493 Kč3 493 Kč
Zdravotní pojištění
(4,5 % z hrubé mzdy)		2 214 Kč2 214 Kč2 214 Kč
Daň z příjmu
(15 % z hrubé mzdy)		7 380 Kč7 380 Kč7 380 Kč
Sleva na poplatníka2 570 Kč2 570 Kč2 570 Kč
Daňové zvýhodnění na děti0 Kč1 267 Kč3 127 Kč
Záloha na dani z příjmu4 810 Kč3 543 Kč1 683 Kč
Čistá mzda na účet
(hrubá mzda – pojistné a daň)		38 683 Kč39 950 Kč41 810 Kč

Zpět: Kalkulačka srovnání mzdy a výběr témat >>>

Porovnání hrubé mzdy: Nejvyšší mzdy jsou v Praze

Porovnání hrubé mzdy: Nejvyšší mzdy jsou v Praze Česko patří mezi vyspělé země světa s poměrně nízkými rozdíly ve výši průměrné mzdy v jednotlivých regionech. Nejvyšší průměrná mzda v 1. čtvrtletí roku 2026 byla tradičně v Praze (67 945 korun).

V ostatních krajích jsou rozdíly relativně malé. Po Praze byla průměrná mzda nejvyšší v Jihomoravském kraji (49 510 korun) a Středočeském kraji (49 145 korun). Nejnižší průměrná mzda byla naopak v Karlovarském kraji (42 391 korun), Zlínském kraji (43 072 korun) a v Olomouckém kraji (43 819 korun)

Kraje ČRPrůměrná hrubá měsíční mzda (Kč)
Praha67 945
Středočeský kraj49 145
Jihočeský kraj45 071
Plzeňský kraj47 076
Karlovarský kraj42 391
Ústecký kraj45 482
Liberecký kraj44 673
Královéhradecký kraj44 673
Pardubický kraj44 121
Kraj Vysočina44 906
Jihomoravský kraj49 510
Olomoucký kraj43 819
Zlínský kraj43 072
Moravskoslezský kraj45 013

Přestože zaměstnance nejvíce zajímá, kolik dostanou na účet, tedy částka se kterou mohou volně disponovat, tak právě hrubá mzda je základním vstupním údajem pro výpočet nemocenských dávek (nemocenské, mateřské, otcovské, ošetřovného) nebo státních důchodů (starobních i invalidních).

Zpět: Kalkulačka srovnání mzdy a výběr témat >>>

Kalkulačky e15.cz

Zajímá vás aktuální výpočet mzdy, sociální dávky nebo hypotéky? Hledáte aktuální kurz měny? Použijte naše kalkulačky:

Doporučujeme

Články z jiných titulů