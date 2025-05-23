Průměrná mzda 2023: Srovnání s populací ČR | Kalkulačka | e15.cz

Aktualizováno: Kalkulačka: Srovnání mzdy a platu s populací ČR. Podívejte se, jak na tom jste
- V kalkulačce srovnání mzdy snadno zjistíte, jak si finančně stojíte v porovnání s ostatními Čechy.
- Podívejte se, kolik aktuálně činí průměrná hrubá mzda a medián výdělků.
- Nabízíme také přehled mezd v jednotlivých krajích a vysvětlení rozdílu mezi hrubou a čistou mzdou.
- Hrubá vs. čistá mzda
- Průměrná mzda (vývoj, kolik lidí ji pobírá)
- Medián mezd
- Čistá průměrná mzda a její výpočet
- Srovnání průměrné mzdy v krajích
Podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) byla situace v 1. čtvrtletí 2026 následující:
- Průměrná hrubá mzda: Dosáhla 50 282 korun, což je meziroční nárůst o 8,1 procenta (oproti konci roku, kdy mzdy navyšují bonusy, však tradičně mezikvartálně klesla).
- Medián mezd: Poslední známý údaj za 4. čtvrtletí 2025 dosáhl hodnoty 45 523 korun (data pro rok 2026 zatím ČSÚ nepublikoval z důvodu změny metodiky). To znamená, že polovina zaměstnanců brala více než tuto částku a polovina méně.
- Reálná mzda: Po započtení inflace (1,6 %) se kupní síla Čechů zvýšila o 6,4 procenta.
Ve kterých krajích v Česku jsou mzdy nejvyšší? Jak moc se liší hrubá a čistá mzda? Podívejme se na porovnání mezd v národním hospodářství detailněji.
Ve všech vyspělých zemích světa bývá statistickými úřady zveřejňována hrubá mzda, přičemž však zaměstnance nejvíce zajímá čistá mzda obdržená na účet a pro zaměstnavatele jsou rozhodujícím údajem mzdové náklady.
Hrubá mzda vs. čistá mzda
Při výpočtu čisté mzdy se uplatňují daňové slevy, takže dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou mohou mít odlišnou čistou mzdu. V Česku je to zejména z důvodu čerpání daňového zvýhodnění na děti. Skutečné mzdové náklady zaměstnavatelů se liší a záleží na konkrétní situaci, skutečné mzdové náklady netvoří totiž pouze hrubá mzda zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem.
Na sociálním pojištění přitom odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance 24,8 procenta a na zdravotním pojištění 9 procenta z hrubé mzdy, v souhrnu tedy 33,8 procenta.
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Průměrná mzda: Kolik lidí ji pobírá?
Průměrnou mzdu pobírá pouze cca třetina zaměstnanců. Většina zaměstnanců má svoji hrubou mzdu nižší než činí průměrná mzda v národním hospodářství. Důvodem je skutečnost, že průměrnou mzdu „nadhodnocují“ mzdy desetiny nejlépe placených zaměstnanců. Průměrná mzda se tak vzdaluje představě o běžné mzdě.
Tabulka: Srovnání průměrné hrubé mzdy
Za celý rok 2025 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda 49 215 korun. Na konci roku (ve 4. čtvrtletí 2025) pak díky bonusům vyskočila na 52 283 korun, v 1. čtvrtletí 2026 následně průměr dosáhl 50 282 korun.
V přiložené tabulce máme pro dlouhodobé srovnání uvedenu hodnotu průměrné mzdy v národním hospodářství v letech 2016 až 2025.
|Rok
|Průměrná hrubá mzda
|2025
|49 215 Kč
|2024
|46 165 Kč
|2023
|43 120 Kč
|2022
|39 932 Kč
|2021
|38 277 Kč
|2020
|36 176 Kč
|2019
|34 578 Kč
|2018
|32 051 Kč
|2017
|29 638 Kč
|2016
|27 764 Kč
Zdroj: Český statistický úřad
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Co je to medián mezd a jak je vysoký?
Velmi důležitým mzdovým statistickým údajem je medián mzdy, což je hodnota mzdy ležící při seřazení všech mezd v národním hospodářství přesně uprostřed. Polovina zaměstnanců tedy má hrubou mzdu vyšší než medián mezd a polovina zaměstnanců má hrubou mzdu nižší než medián mezd. Ve 4. čtvrtletí roku 2025 činil medián mezd 45 523 korun .
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Jak je vysoká průměrná čistá mzda?
V přiložené tabulce níže máme vypočtenu průměrnou čistou mzdu. Základním vstupním údajem je průměrná hrubá mzda za celý rok 2025 zaokrouhlena na stokoruny, tedy částka 49 200 korun.
V prvním sloupci je uvedena čistá mzda pouze při uplatnění slevy na poplatníka. Ve druhém sloupci při čerpání daňového zvýhodnění na jedno dítě a ve třetím sloupci při čerpání daňového zvýhodnění na dvě děti.
Při výpočtu se liší pouze daň z příjmu. Odvod na sociálním i zdravotním pojištění je ve všech třech případech stejný.
|Pouze sleva
na poplatníka
|Daňové zvýhodnění
na 1 dítě
|Daňové zvýhodnění
na 2 děti
|Hrubá mzda
|49 200 Kč
|49 200 Kč
|49 200 Kč
|Sociální pojištění
(7,1 % z hrubé mzdy)
|3 493 Kč
|3 493 Kč
|3 493 Kč
|Zdravotní pojištění
(4,5 % z hrubé mzdy)
|2 214 Kč
|2 214 Kč
|2 214 Kč
|Daň z příjmu
(15 % z hrubé mzdy)
|7 380 Kč
|7 380 Kč
|7 380 Kč
|Sleva na poplatníka
|2 570 Kč
|2 570 Kč
|2 570 Kč
|Daňové zvýhodnění na děti
|0 Kč
|1 267 Kč
|3 127 Kč
|Záloha na dani z příjmu
|4 810 Kč
|3 543 Kč
|1 683 Kč
|Čistá mzda na účet
(hrubá mzda – pojistné a daň)
|38 683 Kč
|39 950 Kč
|41 810 Kč
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Porovnání hrubé mzdy: Nejvyšší mzdy jsou v Praze
Porovnání hrubé mzdy: Nejvyšší mzdy jsou v Praze Česko patří mezi vyspělé země světa s poměrně nízkými rozdíly ve výši průměrné mzdy v jednotlivých regionech. Nejvyšší průměrná mzda v 1. čtvrtletí roku 2026 byla tradičně v Praze (67 945 korun).
V ostatních krajích jsou rozdíly relativně malé. Po Praze byla průměrná mzda nejvyšší v Jihomoravském kraji (49 510 korun) a Středočeském kraji (49 145 korun). Nejnižší průměrná mzda byla naopak v Karlovarském kraji (42 391 korun), Zlínském kraji (43 072 korun) a v Olomouckém kraji (43 819 korun)
|Kraje ČR
|Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč)
|Praha
|67 945
|Středočeský kraj
|49 145
|Jihočeský kraj
|45 071
|Plzeňský kraj
|47 076
|Karlovarský kraj
|42 391
|Ústecký kraj
|45 482
|Liberecký kraj
|44 673
|Královéhradecký kraj
|44 673
|Pardubický kraj
|44 121
|Kraj Vysočina
|44 906
|Jihomoravský kraj
|49 510
|Olomoucký kraj
|43 819
|Zlínský kraj
|43 072
|Moravskoslezský kraj
|45 013
Přestože zaměstnance nejvíce zajímá, kolik dostanou na účet, tedy částka se kterou mohou volně disponovat, tak právě hrubá mzda je základním vstupním údajem pro výpočet nemocenských dávek (nemocenské, mateřské, otcovské, ošetřovného) nebo státních důchodů (starobních i invalidních).
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