Raiffeisenbank hlásí rekordní zisk, klienti dál spoří a investují
Raiffeisenbank v Česku za tři čtvrtletí letošního roku meziročně stoupl čistý zisk o 57 procent na 7,84 miliardy korun. Aktiva banky vzrostla o 13 procent na 866 miliard korun. Banka o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě. Ostatním velkým bankám letos zisky rovněž rostly.
Objem poskytnutých úvěrů klientům Raiffeisenbank stoupl za prvních devět měsíců roku o čtyři procenta na 390 miliard korun. Růst byl především na straně domácností ve formě spotřebitelských i hypotečních úvěrů. Objem přijatých vkladů se zvýšil o 19 procent na 735 miliard korun. Růst táhly zvyšující se zůstatky na spořicích účtech domácností a na běžných účtech u firem, uvedla banka.
„Na výsledcích se podílelo úročení finančních prostředků uložených na spořicích účtech, které zůstává pro klienty mimořádně výhodné, či rostoucí obliba investic,“ komentoval výsledky generální ředitel Raiffeisenbank Igor Vida.
Celkové provozní výnosy banky vzrostly o 24 procent na 15,6 miliardy korun. Čisté úrokové výnosy stouply o osm procent na 10,4 miliardy korun, a to především díky rostoucím zůstatkům na spořicích účtech. Čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o osm procent na 3,33 miliardy korun. Ostatní výnosy a náklady banky, které zahrnují mimo jiné zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích, dosáhly 1,91 miliardy korun, což činí zlepšení o 1,94 miliardy korun v porovnání se stejným obdobím loni.
Provozní náklady Raiffeisenbank meziročně vzrostly o 3,5 procenta na 6,8 miliardy korun.
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek banky se v meziročním srovnání snížily o 156 milionů korun. Kapitálová přiměřenost banky k 30. září 2025 dosáhla 23,60 procenta. Proti stejnému období loňského roku stoupla o 0,95 procentního bodu.
Raiffeisenbank patří mezi největší bankovní domy v Česku. Bankovní služby v ČR poskytuje od roku 1993. Majoritním akcionářem je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International.