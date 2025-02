Polský trh, který je v regionu největší, disponoval v polovině minulého roku aktivy v bankovním sektoru v celkové výši téměř 722 miliard eur. Třetí je s objemem necelých 197 miliard Maďarsko.

České banky zároveň v minulém roce vykázaly rekordní zisky, které se vyšplhaly na více než 118 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2023 tak zaznamenaly osmnáctiprocentní nárůst a zároveň i absolutní rekord v moderní historii Česka. Banky vydělaly hlavně díky tomu, že úroky na vkladech rychle klesly, zatímco půjčky zlevňovaly pomaleji.

Letošek může být navíc pro tuzemské bankovní instituce ještě lepší. „Letos očekáváme rekordní zisk, jelikož česká ekonomika nadále expanduje. Důvodem optimistického výhledu pro banky je obnovení růstu zájmu o úvěry, pokračující nízká míra nesplácení a další růst výnosů z poplatků,“ soudí ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Pro srovnání, polský bankovní sektor vykázal v minulém roce čistý zisk 42 miliard zlotých, tedy přibližně 250 miliard korun. Oproti roku 2023 to navíc znamená více než padesátiprocentní nárůst. Slovenské banky podle zatím neauditivaných výsledků dosáhly celkově zisku přibližně 27 miliard korun.

Erste vládne regionu

Největší bankovní skupinou v regionu střední a východní Evropy je rakouská Erste se svou tuzemskou dcerou Českou spořitelnou. Zároveň jí patří i pozice nejaktivnějšího hráče na poli akvizic. Za posledních pět let uzavřela celkem šest transakcí. Následovaná je maďarskou bankou OTP a skupinou Raiffeisen.

I na českém trhu zůstává klíčovým trendem konsolidace. „Ke konci roku 2023 mělo více než sedmdesátiprocentní podíl na celkových aktivech sektoru pět největších bankovních skupin. Český bankovní trh má potenciál pro další fúze a akvizice, zájem ze strany investorů přetrvává a řada z nich vyhlíží možné příležitosti,“ říká Roman Lux, partner v oddělení finančního poradenství ve společnosti Deloitte.

Vzhledem k drtivé většině, kterou v tuzemském bankovním sektoru ovládají zahraniční hráči, se ozývá volání po vytvoření velké banky, která by byla čistě v českých rukou. Myšlenku například zdůraznil v lednovém rozhovoru pro e15 spolumajitel J&T Dušan Palcr.

Pozitivně se k nápadu už dříve vyjádřil i Jiří Rusnok. Exguvernér ČNB nyní mimo jiné působí jako poradce holdingu Amalar, který spravuje majetek rodiny Kellnerových. „Představit si to teoreticky dovedu. O jaké subjekty fungující již dnes na bankovním trhu by se jednalo, nevím. O nutnosti další konsolidace zejména menších hráčů na trhu se mluví již delší dobu, takže v tomto ohledu by to asi dávalo smysl,“ uvedl pro e15 Rusnok.

Důležitá je podle Luxe z Deloitte i technologická transformace sektoru. Banky pokračují v investicích do digitalizace, aby optimalizovaly operace, zlepšily zákaznickou zkušenost a prohloubily vztah s klienty.