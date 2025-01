Významní čeští finančníci opakovaně vzývají ideu velké banky s výhradně domácími vlastníky. Na myšlenku banky, kontrolované klíčovými tuzemskými podnikatelskými rodinami, v posledních měsících poukázali nezávisle na sobě špičky skupiny J&T či uhelný miliardář Pavel Tykač. Nový hráč v odvětví stěžejním pro výkon české ekonomiky by se prý mohl zrodit konsolidací již fungujícího byznysu. Naposledy myšlenku české banky zdůraznil v lednovém rozhovoru pro e15 spolumajitel impéria J&T Dušan Palcr.

„Osobně bych pro vznik takové banky udělal maximum,“ uvedl pro e15 Palcr, šéf a majoritní vlastník J&T Real Estate. „Kdo jiný než lokální podnikatelské rodiny by mohl konkurovat zahraničním bankám a kapitálově podporovat český byznys a ekonomiku? Vždyť tady desítky let úspěšně podnikají. Za každou z nich vidíte konkrétní lidi, a navíc jsou to patrioti, což je obrovské plus,“ zdůraznil Palcr.

Obdobnou myšlenku české banky orientované na retail vyslovil na říjnové konferenci e15 Shifts spolumajitel skupiny J&T Patrik Tkáč, a to dokonce s tím, že skupina o tomto záměru již jedná s dalšími významnými tuzemskými rodinami. „Chci, aby tu vznikla skutečně velká banka s českými majiteli, která nebude závislá na rozhodnutí matek v zahraničí,“ uvedl zkraje letošního roku v rozhovoru pro Hospodářské noviny i miliardář Pavel Tykač.

Moneta logickou volbou

Skupinu J&T a Pavla Tykače spojuje zhruba desetiprocentní podíl v bance Moneta Money Bank. Ta přitom alespoň zčásti ideu výhradně české banky naplňuje už nyní. Celkový podíl akcionářů z řad českých finančních skupin, tedy PPF, J&T, Pavla Tykače a banky Creditas, ke konci loňského roku činil podle veřejně dostupných zdrojů 54,19 procenta.