Zlato na rekordu 3700 dolarů za unci. Trh sází na snížení sazeb Fedu
Cena zlata vystoupala na historických 3700 dolarů (téměř 76 tisíc korun) za troyskou unci (cca 31 gramů). Od začátku roku už posílila o více než 40 procent. Investoři očekávají, že americká centrální banka tento týden sníží úrokové sazby, což spolu se slabým dolarem podporuje poptávku po drahém kovu. Uvedla to agentura Reuters. Analytici nevylučují, že do roku 2026 zlato překročí hranici 4000 dolarů.
„Zlatu navíc přeje slabý americký dolar, který trpí kvůli zásahům Donalda Trumpa do americké centrální banky. Ta ztrácí svou kredibilitu a investoři se tak dolaru vyhýbají obloukem," sdělil ČTK analytik Petr Lajsek ze společnosti Purple Trading. Dolar dnes klesl vůči ostatním měnám na nejnižší úroveň za více než dva měsíce. Slabší dolar znamená, že zlato je pro držitele jiných měn levnější, dodal Reuters.
„Nejistota ohledně globálního růstu a geopolitická rizika nadále udržují vysokou poptávku po bezpečných aktivech, ale růst ceny zlata je do značné míry poháněn očekáváním agresivního snižování úrokových sazeb ze strany Fedu," uvedl analytik Zain Vawda z platformy MarketPulse by OANDA.
Zlato může vyskočit na 82 tisíc
„Od začátku roku již cena zlata vzrostla o více než 40 procent a dnes pokořila další metu 3700 dolarů za unci. Zlato tak aktuálně drtí všechny světové akciové indexy s výjimkou korejského Kospi," upozornil Lajsek. Index Kospi od začátku roku přidal téměř 44 procent.
Podle analytika Golden Gate Pavla Ryby tak cena zlata pokračuje v předpokládaném růstu. Do konce roku 2026 Ryba očekává růst na více než čtyři tisíce dolarů (téměř 82 tisíc korun). Maximum ceny zlata přichází v době, kdy investoři očekávají snížení úrokových sazeb ze strany Fedu.
Cena zlata většinou posiluje, když úrokové sazby klesají, zejména pokud za snížením stojí slabá ekonomická data, podotkl Ryba. Sázky na snížení sazeb přitom posílily mimo jiné také nedávné údaje naznačující slábnutí amerického trhu práce. Obchodníci počítají s téměř jistým snížením sazeb o čtvrt procentního bodu na konci dvoudenního zasedání Fedu ve středu.
Podle nástroje CME FedWatch vidí tuto pravděpodobnost jako více než 96 procentní. Pouze malou šanci, méně než čtyřprocentní, přisuzují variantě snížení o půl procentního bodu.