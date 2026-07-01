Známý pražský autobazar padá do insolvence. Dluží přes 200 milionů, věřitelé hledají desítky aut
- Pražský autobazar Auta Super je v insolvenci, dluží údajně až 216 milionů korun.
- Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku.
- Upozornil na to server Odkryto.cz.
Návrh na insolvenci podala společnost Moneta Auto, která bazaru poskytla půjčky na nákup 53 aut, kterými pak měly být úvěry zajištěné. Když bazar přestal půjčky splácet, začala Moneta podle informací z návrhu auta prověřovat a většinu z nich už nemohla dohledat. Pražská policie již dříve uvedla, že Auta Super vyšetřuje kvůli podezření z podvodu a zpronevěry. Poškozených jsou více než dvě stovky.
Přímo Monetě dluží podle jejího insolvenčního návrhu firma Auta Super přes 77 milionů korun. Moneta uvádí, že na jakékoli splácení dluhů autobazar od konce dubna zcela rezignoval. Tehdy Moneta provedla fyzickou kontrolu vozů, kterými měly být zajištěné úvěry. Z 53 aut se podařilo dohledat 18. U ostatních podle Monety bazar tvrdil, že jsou například v servisu, zápůjčce nebo na výstavě. Moneta to označila za nedostatečné vysvětlení. Bazar podle firmy porušil smlouvu, a tak Moneta požádala o zaplacení celého dluhu, což se nestalo.
Moneta Auto chce konkurs
Firma Auta Super už nemá podle Monety ani provozní a personální zázemí, které by do budoucna umožnilo splácení dluhů. Moneta Auto proto navrhla soudu, aby se úpadek autobazaru řešil konkursem, což je likvidační řešení rozprodejem majetku. Městský soud v Praze rozhodl v pondělí o zahájení insolvenčního řízení a vyzval další věřitele bazaru, ať se přihlásí.
Mluvčí pražské policie Jan Rybanský řekl serveru Odkryto.cz na konci května, že kriminalisté autobazar Auta Super prověřují kvůli údajným podvodům a snaží se kontaktovat všechny poškozené. Policisté začali věc prověřovat na konci dubna, kdy v autobazaru v Hostivaři zasahovali a zajistili několik desítek aut. Podle serveru iDNES.cz tehdy před sídlem bazaru vyčkávali klienti, kterým firma dlužila auta nebo peníze. Klienti bazaru podle médií uvedli, že jim firma Auta Super například nevyplatila peníze z prodeje auta, nepřevedla prodaný vůz na nového majitele, nebo bez vědomí zákazníka požádala za klienta o leasing na další auto, které ale nechtěl.