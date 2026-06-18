Po téměř čtvrtstoletí krachuje tradiční český výrobce kuchyní a nábytku. Firma z Prahy míří do insolvence
- Rodinná firma s tradicí od roku 2002 se dostala do finančních problémů.
- Výrobce kuchyní a nábytku na míru podal insolvenční návrh sám na sebe.
- Společnost zákazníkům slibuje transparentní postup a minimalizaci dopadů.
Česká rodinná společnost Katalpa, která se od roku 2002 specializuje na výrobu kuchyní a nábytku na míru, na sebe podala insolvenční návrh. Vyplývá to z informací zveřejněných v Insolvenčním rejstříku. Návrh firma podala 15. června, soud následně zahájil insolvenční řízení.
Společnost patří mezi tradiční české výrobce nábytku střední a vyšší třídy. Vedle kuchyní vyrábí také vestavěné skříně, obývací stěny, knihovny, komody či jídelní stoly. Firma působí v Praze, kde provozuje dva showroomy, a své výrobky dodává zákazníkům po celé České republice i do zahraničí.
Na svých webových stránkách firma uvedla, že se dostala do situace, kterou již nebylo možné vyřešit standardními prostředky. „S hlubokým politováním Vám musíme oznámit, že naše společnost se dostala do složité finanční situace, kterou již nebylo možné vyřešit běžnými mechanismy. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni na sebe podat insolvenční návrh,“ napsalo vedení společnosti.
Byznys s nábytkem ochlazuje
Vedení se zároveň omluvilo zákazníkům za vzniklé komplikace. „Velmi se Vám omlouváme za komplikace a nepříjemnosti, které Vám tato situace způsobuje. Naší maximální snahou je nyní postupovat naprosto transparentně a minimalizovat dopady na Vás, naše zákazníky,“ uvedla firma v prohlášení.
Případ přichází v době, kdy tuzemský nábytkářský průmysl čelí ochlazení poptávky. Jak již dříve web e15.cz informoval, loňský rok patřil podle Asociace českých nábytkářů k nejslabším za poslední období. Výroba nábytku v Česku meziročně klesla o téměř tři miliardy korun a propad pocítili jak menší výrobci, tak velcí hráči včetně IKEA, jejíž provozní zisk se propadl o 29 procent na 1,04 miliardy korun, čistý zisk o 36 procent na 748 milionů. Stalo se tak v posledním uzavřeném finančním roce, jenž končil loni v srpnu. Firmy vedle slabší poptávky upozorňují také na růst cen vstupů, energií a materiálů, které zvyšují tlak na hospodaření celého odvětví.
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