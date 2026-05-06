Podvod a zpronevěra. Známý autobazar vyšetřuje policie, lidem dluží peníze i auta
Před sídlem pražského autobazaru Auta Super v Hostivaři minulý týden při policejním zásahu čekali klienti, kterým firma podle zjištění serveru iDNES.cz dlužila auta nebo peníze. Případ známého prodejce luxusních ojetých vozů teď dostává konkrétnější obrysy. Pražská policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření z podvodu a zpronevěry a škodu předběžně vyčíslila na několik desítek milionů korun.
„V souvislosti s autobazarem v Hostivaři jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů podvod a zpronevěra. V souvislosti s případem jsme zajistili několik desítek vozidel. Ve věci i nadále probíhají standardní úkony trestního řízení,“ uvedli pražští policisté na síti X.
Klienti se bojí o peníze
Policie doplnila, že o všech poškozených ví a bude je postupně kontaktovat. V sídle autobazaru zasahovala minulý týden ve čtvrtek. „Škoda byla předběžně vyčíslena na několik desítek milionů korun,“ uvedli policisté.
Před sídlem firmy při zásahu vyčkávali klienti, kterým autobazar dlužil auta nebo peníze. Další zákazníci podle webu na sociálních sítích psali, že jim společnost nevyplatila peníze z prodeje. Server Novinky.cz citoval jednoho ze zákazníků, podle kterého automobil zakoupený přes bazar nebyl převeden z původního majitele na něj. Klient se proto obává, že o vůz přijde.
Auta Super patřila mezi známé pražské obchodníky s dražšími ojetými vozy. Firma se specializovala na luxusní a sportovní automobily prémiových značek. V nabídce měla vozy značek Porsche, McLaren, Ferrari, Aston Martin, Mercedes-Benz nebo BMW. Od ledna 2024 byla výhradním partnerem německé tuningové společnosti Brabus pro upravené modely Range Rover a značky Porsche a Rolls-Royce na českém a slovenském trhu. Společnost si zakládala na reprezentativním vystupování a provozovala luxusní showroom v pražské Hostivaři.
Autobazar vůz prodal, ale peníze nevyplatil
Informace o problémech firmy se začaly šířit už před policejním zásahem. Klienti si na sociálních sítích stěžovali hlavně na problémy s komisním prodejem. Někteří tvrdili, že autobazar jejich vůz prodal, peníze jim ale nevyplatil. Jiní uváděli, že jim firma odmítala automobil vydat s odkazem na údajné úvěrové problémy u některých vozů.
Server iDNES.cz zároveň napsal, že část aut měly zabavit a odvézt banky. Podle informací z místa zůstávalo v areálu firmy po zásahu ještě zhruba dvacet vozů, včetně některých exkluzivních modelů značek Porsche nebo Mercedes-Benz.
Případ podle lidí z oboru připomíná starší kauzu autobazaru Globus Car z let 2009 a 2010. Tehdy šlo o rozsáhlý podvod s komisním prodejem aut, při kterém majitel Zdeněk Kazda připravil více než stovku lidí o auta v hodnotě téměř 20 milionů korun. Bazar vozy přebíral do komise, po jejich prodeji ale peníze původním majitelům nevyplácel.
Advokát Pavel Kosař z kanceláře UP Legal, která podle iDNES.cz shromažďuje poškozené klienty autobazaru, uvedl, že je velmi pravděpodobné, že společnost skončí v insolvenci. Podle něj může být pro poškozené výhodné postupovat společně jako větší skupina věřitelů, která může mít v insolvenčním řízení větší vliv.
Majitelem a zakladatelem společnosti Auta Super je podle iDNES.cz Petr Suchánek. Firma vznikla v roce 2010 a v letech 2023 a 2024 vykazovala roční obraty přesahující dvě miliardy korun.