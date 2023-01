Firmy vidí krizi jako záminku ke škrtům, říká Moravec z Nation 1 | E15.cz

Studoval v Londýně a Oxfordu, nyní se snaží najít ve střední Evropě nadějné firmy v rané fázi vývoje, které mají potenciál urvat si velkou část trhu. Marek Moravec už téměř čtyři roky prostřednictvím investiční společnosti Nation 1 investuje do českých a slovenských startupů, které je pro něj jednodušší si ověřit a zjistit si reference na zakladatele. To by u firmy z Kazachstánu bylo obtížné, vysvětluje investor v rozhovoru pro E15.