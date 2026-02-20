Na Bubblify se valí další problémy. Čelí tvrdému obchodníkovi s pohledávkami i franšízantům
- Skupina Twist a její dceřiná společnost Bubblify čelí dalšímu insolvenčnímu návrhu.
- Veškeré pohledávky z nového návrhu jsou ale sporné a mají podle zjištění e15 původ u odsouzeného podnikatele Jiřího Wohlmanna.
- Do insolvenčního řízení se ale začali přihlašovat i další věřitelé.
Franšízová skupina Twist se od pátku musí bránit už druhému návrhu na insolvenci své dceřinky, tentokrát společnosti Bubblify, která provozuje síť prodejen bublinkových čajů. Aktuální insolvenční návrh podala společnost Alkony-CZ jednoho z nejtvrdších obchodníků s pohledávkami Petra Bujnocha. Ta jej podle zjištění e15 vystavěla na sporných pohledávkách, jejichž původ se sbíhá u odsouzeného podnikatele Jiřího Wohlmanna. Své pohledávky ale začali přihlašovat také další věřitelé z řad franšízantů Bubblify. Redakce e15 proto zmapovala kořeny současných problémů.
Insolvenční návrh na Bubblify zmiňuje pohledávky tří různých firem – Alkony-CZ, USP Travel a Centrum. U všech lze přitom dohledat původ u Wohlmanna. První zárodky budoucího sporu s tímto podnikatelem lze vystopovat do roku 2024.
Nepovedený byznys hokejisty Voráčka
Wohlmann tehdy rozvíjel svůj byznys s bubble tea neboli čajovými limonádami, které obsahují želatinové kuličky. Ve společnosti Global TS, jež vyráběla hlavní surovinu pro tento u dětí oblíbený produkt, držel poloviční podíl. Druhou polovinu dnes už zkrachovalé firmy ovládal hokejista Jakub Voráček. Společně investovali i do sítě stánků fungujících pod značkou OXO, kterou zastřešovala firma BubbleStar a kterou na jaře tohoto roku částečně koupila právě společnost Bubblify ze skupiny Twist.
Když si Wohlmann v srpnu 2024 vyslechl pravomocné odsouzení na podmínečné tříleté odnětí svobody kvůli krácení daní, musel kvůli němu opustit i pozici předsedy představenstva společnosti Global TS. Policie navíc ve stejném měsíci společnosti zadržela i nejhodnotnější majetek, tedy stroj na výrobu bubble tea kuliček. Podle insolvenčního návrhu na společnost Global TS policie zařízení zajistila kvůli podezření z dotačního podvodu.
Ze stejného dokumentu vyplývá, že od té doby jsou oba akcionáři rozhádaní a nedůvěřují si. Voráčkovi podle zjištění redakce e15 neměli důvěru ani k řediteli Global TS Jaroslavu Prokešovi a chtěli ho odvolat, protože podle nich v důležitých věcech jednal za jejich zády. Wohlmann se ho naopak zastával a Voráčka staršího obviňoval ze slabé akceschopnosti a.
Vedle osobních sporů firma musela řešit i provozní problémy, když se jí nedařilo rozběhnout výrobu po přestavbě haly. Postupně se jí začaly kumulovat dluhy z neproplacených faktur. Částečnou náplastí pak byl prodej franšíz OXO společnosti Bubblify s tím, že si vlastnicky spřízněná Global TS v kupní smlouvě zajistila i garantované dodávky surovin pro bubble tea.
Rozpory ale firmu dostihly dřív, než se stihla finančně uzdravit. Ředitel závodu Prokeš podle insolvenčního návrhu neinformoval akcionáře, že dostal od pronajímatele haly poslední výzvu k proplacení, a když Global TS dluh neuhradila, pronajímatel odstoupil od nájemní smlouvy a vyzval Global TS k vystěhování. K tomu Prokeš současně prodal aktiva firmy, tedy nejen zásoby, materiál, ale i zboží včetně toho, které již odběratelé zaplatili. Prokeš podle Voráčka staršího všechny tyto kroky provedl bez jeho souhlasu.
Novým nájemníkem se následně stala společnost Gips Centrum, kterou ovládá Wohlmannova žena Kateřina a jeho dlouholetý byznysový partner Alan Ilczyszyn. Global TS se následně zhroutila do insolvence.
Rozhodnutí necháme na soudu
Pro společnost Gips Centrum to však mělo teprve začít, protože měla v plánu dál posílat zboží do Bubblify, nejprve napřímo a poté přes velkoobchodníka s rychloobrátkovým zbožím, společnost Audeo International. S tou už měla Bubblify podepsanou rámcovou smlouvu, která velkoobchodníkovi zajišťovala garantovaný odběr ve výši minimálně jednoho milionu korun měsíčně.
Bubblify však ve spolupráci bez Voráčků, navíc s trestně odsouzeným Wohlmannem, nechtěla pokračovat. Smlouvy proto začala rozporovat s tím, že podmínkou pro každý nákup je včasné nahlášení poptávaného množství suroviny, k čemuž z její strany nedošlo. „Nikdy jsme si nic neobjednali. Jsme přesvědčeni, že jsme v právu. Rozhodnutí ale necháme na soudu,“ dodala k tomu spoluzakladatelka franšízové značky Bubblify Andrea Fenn.
Gips Centrum následně skoupila rámcovou smlouvu, kterou Bubblify podepsala s Audeo International, a začala franšízovou skupinu pokutovat za neodebrané zboží. Balíček těchto faktur, s nimiž jsou vymáhány pokuty, dnes tvoří jednu ze tří zmíněných přihlášených pohledávek návrhu.
Redakce požádala o vyjádření Audeo International. Její jednatel Adam Lutonský však pouze uvedl, že vždy konal na základě platných smluv. Společnost Audeo následně podle Lutonského rámcové smlouvy „řádně postoupila na třetí osoby, v souladu s ustanoveními uzavřených smluv“. Jinými slovy je prodala do firmy Gips.
Výše provize byla nestandardní
Podobně sporné jsou i zbylé dvě pohledávky. Obě mají původ v neproplacení provizí za zprostředkování prodeje sítě OXO – jedna souvisí přímo s neproplacením provize, druhá s úroky z prodlení platby. Uplatňují je společnosti Alkony-CZ a USP Travel, za kterou po celou dobu podle Bubblify vystupoval Jiří Wohlmann, případně Ilczyszyn. I v tomto případě se věřitelé zaštiťují platnými podepsanými smlouvami. Bubblify ale opět argumentuje tím, že byla podepsána pouze rámcová smlouva a nedošlo k žádnému plnění. Nutno dodat, že výše provize byla nestandardní, když měla činit zhruba dvojnásobek hodnoty obchodu.
„Obchod nám nakonec zprostředkoval jiný subjekt, kterému jsme zaplatili,“ říká Andrea Fenn. „Smlouva s druhým zprostředkovatelem, firmou USP Travel, byla sice podepsána, ale jen kvůli tomu, že nás druhá strana uvedla v omyl. K této otázce máme právní analýzu advokátní kanceláře Radka Pokorného, která to prokazuje. Podepsaná smlouva ještě neznamená, že je platná, pokud soudu prokážete, že jste byl oklamán. Nedošlo k žádnému plnění, nárok na jakoukoliv provizi tak vůbec ani nemohl vzniknout,“ dodala.
Tuto verzi ale nabourává skutečnost, že se v insolvenčním rejstříku objevily dokumenty, které potvrzují, že Bubblify dalšími podpisy potvrdila nárok USP Travel na provizi a zároveň této firmě proplatila i pět faktur v souhrnné výši přibližně pěti milionů korun.
Podle druhého spoluzakladatele Bubblify Dana Ryška však šlo o zálohové platby, na které nevzniklo žádné plnění. „Opakovaně jsme USP Travel vyzývali k jejich vrácení. V žádném případě však tyto platby nesouvisely s provizí,“ brání se Raška.
Smlouva je podle Bubblify neplatná z důvodu porušení zákona. Za USP Travel podle franšízové sítě celou dobu komunikoval Jiří Wohlmann společně s Alanem Ilczyszynem a je proto právně i logicky nepřípustné, aby si spolumajitel prodávané firmy nárokoval provizi za to, že umožnil prodej majetku vlastní společnosti. Takové počínání u Wohlmanna ostatně vedlo k odsouzení za krácení daně.
Redakce e15 se snažila spojit i se všemi aktéry druhé strany. Odpovědi byly ale většinou právního charakteru a jinak bezobsažné. Nejkonkrétněji se vyjádřila společnost Gips. „Společnost Gips Centrum má s Bubblify International uzavřený platný smluvní vztah na odběr našich produktů. Bubblify přestala plnit své závazky a odmítá s námi komunikovat,“ sdělila šéfka marketingu Gips Centra Simona Ilczyszynová. Obchodník s pohledávkami Petr Bujnoch zase pouze přislíbil, že si přečte zmíněnou analýzu právníka Radka Pokorného, která rozporuje platnost smlouvy.
Kde jsou naše zisky?
Pro Twist jde o další z řady sporů. V minulosti se proti firmě obrátilo hned několik provozovatelů franšíz, že zdaleka nedosahují zisků, které jim byly slíbeny v propagačních materiálech. Tento stav podle zjištění e15 v některých případech trvá dodnes. Skupina Twist však v případech, které e15 monitoruje, situaci řeší vyplacením garantovaného výnosu ze svých jiných úspěšnějších stánků, které Twist franšízantům zatím neprodala. Kromě stánků s bubble tea skupina rozvíjí i koncept kaváren Trdlokafe nebo květinářství Kytky od Pepy.
Spory kvůli neproplaceným fakturám v minulosti skupina Twist řešila hned s několika obchodními partnery. V březnu na jednu z jejích dceřinek, společnost Trdlokafe Development 1, podala insolvenční návrh firma Authentica, avšak obě strany se brzy dohodly na proplacení většinové dlužné sumy a tím spor vyhasl. V září Seznam Zprávy přinesly informaci, že nespokojené dodavatele skupina zanechala například i ve Velké Británii, kam se neúspěšně snažila expandovat.
Z e-mailů, které má e15 k dispozici, vyplývá, že se také jeden z českých obchodních partnerů domáhal proplacení faktur zhruba půl roku. Podnikatel, který si nepřál být jmenován, se peněz dočkal až v lednu, kdy do skupiny Twist kapitálově vstoupil český fond CEIP.
Ne všichni ale měli to štěstí. V insolvenčním řízení se ve středu objevily další přihlášené pohledávky, tentokrát od už zmíněných nespokojených franšízantů. Ti zaplatili zálohu na stánek ve výši nižších jednotek milionů korun, avšak Twist podle nich následně nesplnil smluvní podmínky. Jednomu z nich, společnosti Quanta Vision, podle přihlášky společnost Twist nedodala stánek ani po sedmi měsících. Když tito věřitelé odstoupili od smlouvy, dlužník jim zálohu nevrátil, což věřitelé považují za bezdůvodné obohacení.
Podle společnosti Twist jde o standardní obchodní spory, jejichž podání prostřednictvím insolvenčního řízení má pouze zvýšit tlak na společnost Bubblify.
„U případných sporů s našimi obchodními partnery se vždy snažíme najít smírné řešení, které bude akceptovatelné pro obě strany. Týká se to i případu ve Velké Británii, kde jsou všechny naše závazky uhrazeny. Franšízantům garantujeme určitou výkonnost poboček, u níž se počítá i s náběhovou křivkou. V případě, že pobočka dlouhodobě nedosahuje očekávaných výsledků, přistupujeme ve spolupráci s ke změně konceptu nebo k jejímu přemístění,“ reagovala na zmíněné spory Andrea Fenn s tím, že po vstupu nového investora CEIP je situace stabilizovaná.