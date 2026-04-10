Zakladatel Kytek od Pepy opouští značku. Spouští vlastní prodej uprostřed problémů Twistu
- Zakladatel známého květinářského řetězce mění směr a znovu vstupuje do oboru.
- Nový projekt má vsadit na jednoduchost a nižší ceny.
- Jeho návrat přichází v době, kdy skupina Twist řeší provozní i finanční spory napříč svými značkami.
Zakladatel květinářského řetězce Kytky od Pepy Josef Dušátko rok po prodeji firmy franšízové skupině Twist definitivně opouští značku, kterou vybudoval, a spouští nový projekt s názvem Kytky kytky jenom kytky, zkráceně Jenom kytky. Oznámil to prostřednictvím sociálních sítí. Současně dochází k přesunu objednávkového systému na nový web a k úpravám cen směrem dolů, například u tulipánů na 20 korun za kus.
Dušátko prodal síť Kytky od Pepy skupině Twist s cílem posunout firmu do další fáze růstu, zejména prostřednictvím franšízového modelu. V době prodeje měla síť více než 20 poboček, přibližně dvě stovky zaměstnanců a roční tržby přesahující čtvrt miliardy korun. Podle jeho slov byl tehdejší krok správný. „Před rokem jsme síť Kytky od Pepy prodali franšízové skupině Twist. A udělali jsme dobře. Jsme rádi, že jsme to udělali,“ uvedl.
Dušátko na sociálních sítích připustil, že nový provozní styl se od původní filozofie liší. „Otázka, jestli to dělají dobře, nebo špatně, to už nerozhoduju. Dělají to jinak,“ komentoval vývoj prodejen po vstupu nového vlastníka. Dodal také, že jeho odchod byl motivován snahou nebýt součástí společnosti Kytky od Pepy, protože s jejím směřováním se zcela neztotožňuje.
Nový projekt podle Dušátka staví na návratu k původnímu konceptu dostupných květin a rodinného provozu. Na jeho vzniku se podílí Dušátkova rodina, která byla součástí podnikání již v minulosti. „Už v tom názvu vám naznačujeme, že se vracíme zpátky ke kořenům. Levné, hezké kytky. A radost, která nám v poslední době začala chybět,“ uvedl.
Skupina Twist čelí insolvenčním návrhům
Novinky ze strany zakladatele přicházejí v době, kdy skupina Twist, která kromě Kytek od Pepy provozuje také franšízy Trdlokafe, Bubblify nebo Kofi Kofi, řeší několik provozních sporů v rámci svých dalších značek. Jak nedávno upozornila e15, dceřiná společnost Bubblify čelí opakovaným insolvenčním návrhům a nárokům věřitelů. Jeden z posledních podala firma Alkony-CZ napojená na obchodníka s pohledávkami Petra Bujnocha, přičemž do řízení se začali hlásit i další věřitelé včetně franšízantů.
Vedle toho skupina řešila i spory s obchodními partnery a provozovateli franšíz, kteří upozorňovali na nižší než očekávané zisky nebo na opožděné úhrady faktur. V minulosti se objevily insolvenční návrhy i na další dceřiné společnosti, přičemž některé spory skončily dohodou o doplacení části závazků.
E15 také ke konci loňského roku informovala, že skupina Twist získala nového strategického investora, český private equity fond Central Europe Industry Partners (CEIP), který je známý především investicemi do průmyslových firem. Skupina působící celkem v osmi zemích uvádí, že dává práci více než pěti tisícům lidí, a loni měla v tržbách dosáhnout dvou miliard korun.