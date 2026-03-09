Háva sjednocuje letecké a zbrojařské firmy do holdingu Omnipol Group
- Richard Háva a jeho synové zakládají holding Omnipol Group, který sjednotí firmy zaměřené na leáltectví a obranný průmysl.
- Do skupiny mají nově spadat mimo jiné Omnipol, Aircraft Industries a výrobce radarů ERA.
- Omnipol loni prudce rostl, když zvýšil obrat na deset miliard korun a čistý zisk na 1,4 miliardy.
Majitel firmy Omnipol a.s., která vyrábí letadla, Richard Háva a jeho synové zakládají holding Omnipol Group, sdělila firma. Tento krok podle ní sjednotí vedení podniků, které se zaměřují na letectví a obranný průmysl. V čele skupiny stane Artem Movsesyan.
„Rozsah aktivit již neumožňoval fungovat jako samostatné firmy na trhu. Proto je sjednocujeme do holdingu Omnipol Group, který všechny společnosti zastřeší,“ uvedl Háva. Nově tak bude do holdingu patřit kromě Omnipol a.s. také kunovický výrobce Aircraft Industries nebo pardubický výrobce radarů ERA.
Nejvyšším výkonným ředitel holdingu je Movsesyan, který dříve působil jako viceprezident pro obchod ve firmě Omnipol a.s. Vlastníkem skupiny ale zůstává Háva a jeho synové. Holding se chce do budoucna zaměřit zejména na výrobu vysokých technologií a odvětví s přidanou hodnotu, stojí v tiskové zprávě.
Omnipol a.s. měla v roce 2024 obrat deset miliard korun, což představovalo nárůst zhruba o 184 procent oproti roku 2023. Čistý zisk dosáhl předloni zhruba 1,4 miliardy korun, v předchozím roce dosáhl přibližně 632 milionů korun.