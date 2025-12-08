Dopad olympiády na zimní dovolenou: apartmány v Itálii stojí násobky běžných cen, zdražují i skipasy
- Jarní prázdniny v Dolomitech mohou být drahé kvůli cenám ubytování, skipasů, restaurací i půjčoven.
- Zdražování se nejspíš částečně přelije i na svahy sousedních zemí.
- Italové věří, že jim sportovní událost přinese miliardy eur.
Milovníci italských sjezdovek musejí počítat s tím, že jim zábavu v této sezóně může významně prodražit zimní olympiáda. Sportovní událost se v Miláně a Cortině uskuteční od 6. února do 22. února, tedy v době českých jarních prázdnin. V první půlce března se v těchto lokalitách ještě bude konat paralympiáda. Ceny ubytování se tak mohou držet poměrně vysoko dlouhé týdny.
Připlatit si bude nejspíš třeba i za víkend v metropoli Lombardie. Průzkum milánské realitní agentury Abitare Co ukazuje, že krátkodobý pronájem apartmánů v blízkosti dějišť olympiády vyjde v době akce v průměru na dvojnásobek oproti jiným termínům. V centru Milána podle ní už teď stojí ubytování pro čtyři osoby na týden v době akce 2 800 eur, u sportovišť pak kolem dvou tisíc eur.
V Cortině mohou být ceny astronomické
Ještě dramatičtější je situace v horské Cortině, kde se podle italských médií ceny na únor šplhají na trojnásobek proti stejnému období letošního roku. Nabídky bydlení na dva olympijské týdny se v případě nejluxusnějších variant prostorných apartmánů a chat blíží ke 200 tisícům eur. Skromná rodinná dovolená se pak dá pořídit zhruba od deseti tisíc eur. Ceny standardních hotelů se pohybují v rozmezí mezi těmito póly.
Citelné zdražení potvrzují také představitelé českých cestovních kanceláří. „Ceny v italských střediscích vzrostly o deset až patnáct procent oproti loňsku, a během olympiády se mohou ceny ubytování vyšplhat i na trojnásobek. Důvodem je nejen zvýšená poptávka, ale i blokace části kapacit pro organizační týmy a partnerství spojená s konáním her. Vyskytují se i případy, kdy za apartmán, který běžně stojí v sezóně 25 tisíc korun, zaplatíte během olympiády 200 tisíc korun,“ sdělila mluvčí agentury Invia Jiřina Jirušková.
„Od našich italských partnerů máme informace, že ceny stoupají nejen kvůli olympiádě a vysokým nákladům na její samotnou přípravu, údržbu a zasněžování, ale také kvůli inflaci. Nejvyšší nárůst cen se týká lyžařských středisek Cortina d’Ampezzo, Livigno, Bormio, Val di Fiemme a Civett,“ tvrdí i Klára Divíšková z cestovní kanceláře Čedok. Je podle ní třeba počítat s tím, že zdraží nejenom ubytování a skipasy, ale také restaurace, půjčovny a další služby.
Hoteliérům se nelíbí zvýšení daně
Ceny zvedá i fakt, že Milán zvýšil pro příští rok turistickou daň na dvojnásobek, podle typu ubytování dosáhne až deseti eur za osobu a noc. Mezi hoteliéry tento krok vyvolal velkou kritiku. „Zvýšení turistické daně v Miláně na olympijský rok nás znepokojuje, protože představuje riziko zničení toho, co se po čtvrtstoletí budovalo, aby se město stalo světovou destinací pro konference a obchodní turistiku. Takže potřebujeme výjimku pro kongresovou turistiku,“ řekl šéf asociace hoteliérů Federalberghi Milán Maurizio Naro.Olympiáda se v Miláně a Cortině bude konat v únoru. |
Z průzkumu společnosti Altroconsumo mezi více než čtyřicítkou středisek vyplývá, že ceny skipasů v začínající sezóně podraží v průměru o čtyři procenta. V lokalitách jako Alagna Valsesia a Livigno však stouply o více než deset procent. Mezi středisky jsou přitom velké rozdíly. Například v Dolomiti Superski vyjde vstupenka na sjezdovky na 86 eur denně, někde se ale dá sehnat i za méně než polovinu.
Zájemci o lyžování poblíž olympijského dění mohou mít potíže i s dostupností ubytování. „Sportovci se začínají připravovat už v prosinci, v některých střediscích je proto už nyní část hotelů nedostupná. Logicky jsou dost vyprodané únorové termíny, a to nejen kvůli olympiádě, ale i kvůli jarním prázdninám, které probíhají i v dalších evropských zemích,“ hlásí Divíšková, která doporučuje včasnou rezervaci.
Jiné lokality nebo jiné období
„V Itálii během olympiády prakticky nebude možné sehnat ubytování na poslední chvíli. Čím víc se bude zahájení her blížit, tím rychleji porostou ceny, hlavně u ubytování. Proto apelujeme na všechny, kteří plánují lyžování v Itálii, aby rozhodnutí nenechávali na poslední chvíli, ale rezervovali svůj pobyt ideálně co nejdříve,“ varuje klienty i Jirušková.Ceny před událostí už teď rostou. |
Pokud chtějí lidé do Itálie vyrazit a vyhnout se olympijskému ruchu, je podle Divíškové řešením zvolit střediska, která jsou stranou nejdůležitějšího dění jako Paganella, Tonale, Madonna di Campiglio, Folgaria nebo Lavarone. Další možností jak ušetřit je vzdálenější ubytování od skiareálů, i když to znamená nutnost dojíždění nebo návštěva ve vedlejší sezóně, například teď v prosinci.
Lyžaři by měli ale počítat také s tím, že si mohou připlatit i v jiných alpských zemích. Jirušková podotýká, že ceny v některých střediscích v okolních státech stouply oproti loňsku zhruba o desetinu, mimo jiné i kvůli přesouvání zájmu části klientely z důvodu olympiády. Zdražování se samozřejmě týká především Rakouska, kde leží část vyhlášených lokalit nepříliš daleko od Cortiny a některých dějišť olympiády.
Italský optimismus může narazit na realitu
Itálie věří, že olympiáda bude velkým povzbuzením pro turistický ruch. Nová analýza odhaduje, že by mohla ekonomice země přinést 5,3 miliardy eur. Přímé zisky z akce by podle ní měly činit více miliardu, podobnou částku by země mohla získat ještě z následné zvýšené turistiky během dalších osmnácti měsíců.Některé studie poukazují na to, že infrastruktura bývá po olympiádách spíše zátěží. |
Zbylé tři miliardy představuje odhad trvalé hodnoty dané modernizací sportovní, dopravní a další infrastruktury v celém italském alpském regionu. Počítá se přitom s tím, že poslouží i v letní sezoně. Provozní rozpočet pro olympiádu činí 1,7 miliardy eur, nejsou v něm ale zahrnuty velké náklady na budování sportovišť a další související výstavbu.
Studie think tanku Council on Foreign Relations italský optimismus poněkud kalí. „Rozbory dopadů provedené hostitelskými vládami před hrami často tvrdí, že pořádání akce přinese významný ekonomický vzestup vytvořením pracovních míst, přilákáním turistů a zvýšením celkového hospodářského výkonu. Výzkum po hrách však ukazuje, že tyto údajné přínosy jsou pochybné,“ tvrdí.
Think tank podotýká, že rozpočet her je pravidelně a často i dramaticky překračován a jejich dědictví je diskutabilní. Některá předimenzovaná sportoviště podle něj po akci slouží jenom částečně a spolykají ročně i desítky milionů dolarů na údržbu nebo chátrají. Podle think tanku je potřeba kalkulovat i s tím, že olympijské finance by mohly jít na jiné účely, a že splácení dluhů často dlouhodobě zatěžuje veřejné rozpočty.