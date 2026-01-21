Na úpatí Krkonoš bují polské hotelové impérium, český horský byznys to nutí ke změnám
- Velcí polští developeři obestavují lákavé české pohraničí.
- Z prudce rostoucí nabídky wellness ubytování na dohled Sněžky nebo Smrku profitují i Češi.
- Tuzemští hoteliéři hotelový boom v Polsku pozorně sledují a upravují svou marketingovou strategii.
V polské části Krkonoš a Jizerských hor bude i v roce 2026 pokračovat masivní výstavba apartmánů a hotelových resortů. Během příštích dvanácti měsíců mají jen ve Sklářské Porubě, která sousedí s Harrachovem, do konečné podoby vyrůst tři další velké komplexy o celkové kapacitě necelé tisícovky ubytovacích jednotek.
Hosty chtějí provozovatelé lákat na komplexní podpůrné služby; například plánovaný The View Mountain Resort má nabídnout i největší konferenční centrum v oblasti. „Náš tým a generální dodavatel vynakládají veškeré úsilí, aby si první hosté mohli nabídku resortu užívat již v prvním čtvrtletí roku 2027,“ líčí pro e15.cz marketingová ředitelka společnosti Górskie Resorty Justyna Grudzińska. Její zaměstnavatel patří mezi největší hotelové sítě v zemi, navzdory názvu nabízí hotely a investiční apartmány také na pobřeží Baltského moře. Stejným typem budov v posledních letech mohutně zastavěl i okrajové části Świeradówa-Zdróje nebo obce Karpacz na úpatí Sněžky.
Rozmach polské čtyřhvězdičkové hotelové nabídky láká i turisty z Česka. Atraktivní je pro ně mimo jiné relativní polská láce v porovnání s cenou wellness pobytu ve vyhlášených tuzemských střediscích. Finanční rozdíl se může dostat až do řádu desítek procent.
„Český trh se pro nás stává stále důležitějším. Aktuálně odhadujeme, že čeští občané tvoří přes 20 procent z celkového počtu našich hostů. Ve vybraných pohraničních objektech skupiny Górskie Resorty může být během hlavní turistické sezony podíl hostů z Česka ještě vyšší. Pozorujeme stabilní rostoucí trend,“ vyčísluje Grudzińska. Podle reportáže regionální televize TVP3 Wrocław z ledna 2025 byl z Česka každý třetí turista v polské části Krkonoš a Jizerských hor.
Polský závan novoty
„Z mého pohledu Poláci nabízejí opakovaně super poměr ceny a výkonu i výrazný posun kvality služeb. Líbí se mi novější hotely a resorty s důrazem na wellness a celkově moderní standard. Oproti českým horám přetrvává dojem novějšího a dotaženějšího produktu, včetně technologií a komfortu v pokojích,“ libuje si podnikatel v e-commerce a realitní investor Michal Hardyn, který do oblasti Karpacze, Sklářské Poruby nebo Świeradówa-Zdróje vyjíždí na dovolenou opakovaně.
„Možné minus je spíš logistika než kvalita. Některé termíny typu svátků, víkendů nebo top zimních týdnů umí být plno a je potřeba počítat s větším provozem,“ uvědomuje si Hardyn, který také zaznamenal místy ostré protiklady mezi vizuálem nové turistické výstavby a zbytkem území některých polských obcí, například Karpacze. „Tu mám až jako druhou volbu. Je dál než třeba Poruba, navíc se nachází v kopci. A v zimě je tam kvůli horám málo sluníčka.“
Konkurenci vnímáme, zní z Čech
Výstavby přes pomyslný kopec a jejich možných stinných stránek si všímají i čeští hoteliéři. Dávají najevo, že turistům nabízejí trochu jiný zážitek než polské resorty, a právě to chtějí zdůrazňovat ve své marketingové strategii.
„Částečná konkurence tam existuje. Nebudu tvrdit, že nás neovlivňuje. Donutila nás jako aparthotel Svatý Vavřinec i asociaci Hoteliérů Krkonoše upravit naši komunikaci. Důležité je sdělit, že resorty na polské straně Krkonoš představují trochu jiné produkty. Nelze je vnímat například jako náhradu malebných horských bud,“ líčí Martin Venglář, předseda sdružení krkonošských hoteliérů a ředitel Svatého Vavřince v Peci pod Sněžkou.
„Ten je v polském měřítku malý butikový hotel. Můžu říkat, že mám dětské herny o rozloze 200 metrů čtverečních a může se to jevit hodně, jenže v Polsku to odpovídá maximálně tak velikosti toalet u jejich heren. Nebudu proto tvrdit, jak mám největší zázemí pro děti, ale zdůrazním spíše naše vkusné zasazení do přírody,“ dodává Venglář s tím, že na tuto strategii slyší i stále více hostů z Polska. Ve „Vavřinci“ jich podle něj přibývá, dlouhodobě navíc roste obsazenost i průměrná cena za pokoj Venglářem vedeného hotelu.
I z dalších informací vyplývá, že střediska jako Špindlerův Mlýn nebo Pec pod Sněžkou neztrácejí na atraktivitě ani v době stavebního boomu na opačné straně hranice. Tím spíše, pokud i relativně nízké hory jako Krkonoše nabízejí dostatek sněhu na lyžování, což je případ letošní sezony. Obě zmiňovaná střediska zasypaná sněhem přilákala začátkem ledna davy turistů. Konkrétně počet návštěvníků Pece pod Sněžkou se pohyboval poblíž loňského rekordu, informovaly Novinky.cz.
Zatímco popularita vyhlášených horských středisek neupadá, změnit se postupně může národnostní složení jejich hostů. A to nejen za předpokladu, že stále více Čechů bude uvažovat jako Hardyn, pravidelný návštěvník Polska.
Špindlerův Mlýn v 21. století
„Zvýšenou výstavbu a růst kapacit na polské straně Krkonoš sledujeme. Naši obchodní strategii ale neurčuje jeden faktor. V poslední době cíleně posilujeme práci s německou klientelou, protože Krkonoše jsou pro ni přirozeně atraktivní, její kupní síla je zajímavá a naše služby odpovídají očekávání německých turistů. Současně nechceme stavět Německo proti Česku. Cílem je zdravý mix a dlouhodobě udržitelný byznys v Krkonoších,“ popisuje mluvčí Orea Hotels Monika Jančová, jejíž zaměstnavatel nabízí ubytování mimo jiné ve Špindlerově Mlýně a Harrachově.
„Na rostoucí konkurenci v regionu reagujeme hlavně tím, že se soustředíme na skvělou službu, zážitek hosta a také dál zlepšujeme kvalitu našeho produktu. Například harrachovský hotel Sklář prošel v roce 2025 velkou rekonstrukcí všech pokojů i restaurace,“ připomíná Jančová a dodává, že zájem českých turistů o krkonošské hotely Orea obecně velmi silně roste a z hlediska jejich celkové návštěvnosti byl rok 2025 rekordní.
Další turisty by v budoucnu mohla do české části Krkonoš přilákat i plány na domácí poměry poměrně masivních stavebních úprav ve Špindlerově Mlýně. Ten má před sebou dvě hlavní investice. Jde o dvacet let odkládané a zároveň velmi očekávané propojení hlavních sjezdovek a také revitalizaci samotného centra města.
Ve Špindlerově Mlýně se o těchto dvou miliardových investicích mluví jako o projektech desetiletí. „Jsou pro rozvoj Špindlu podobně důležité jako výstavba Vltavské filharmonie a Bubnů pro pražské Holešovice,“ snažil se už dříve pro e15 magazín přiblížit význam připravovaných projektů zdroj přímo z horského města, který je obeznámený s oběma projekty. Ve Špindlerově Mlýně žije trvale jen něco málo přes tisíc obyvatel, takže jakákoli miliardová investice změní ráz města zcela zásadně.
