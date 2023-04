Investory vábí dlouhověkost. Technologie zapříčiní boom ve zdravotnictví | e15.cz

Investoři objevili novou příležitost v investicích do technologií podporujících zdraví a kondici neboli Health-tech. Láká je na tom velikost trhu a vysoký potenciál růstu. Lidé si začínají uvědomovat potřebu péče o své zdraví, a proto investují do zdravotnických technologií stále více, ať už nákupem chytrých hodinek, nebo nejrůznějších doplňků stravy. Šéfredaktor E15 Nikita Poljakov vyzpovídal investiční experty a zakladatele předních českých fondů v oblasti inovací ve zdravotnictví Jana Staňka z Purple Ventures, Petra Šrámka z LongetivityTech.fund a Ondřeje Fryce z Reflex Capital v diskuzi „Proč a jak investovat do Health-tech a jaká je budoucnost tohoto odvětví“.

Pandemie covidu-19 urychlila zavádění telemedicíny a vzdáleného sledování pacientů, protože poskytovatelé zdravotní péče se snažili omezit osobní interakce. Právě covid-19 podle Ondřeje Fryce z Reflex Capital odstartoval éru aplikací podporujících zdraví. Fryc a jeho Reflex Capital například investovali do aplikace VOS.health, která se zaměřuje na péči o duševní zdraví. „Lidé nejsou v pohodě, a pokud nezačnou chodit nějaké pozitivní zprávy a události, nezlepší se to,“ dodává Fryc.

Dle Fryce je v Česku obrovský problém sehnat rychle a včas péči psychologa, čekací doby jsou i několikaměsíční. Velký rozdíl je i v rozmístění psychologické péče, která může být pro velkou část populace zejména na malých městech a vesnicích značně nedostatečná.

Souhlasí i Petr Šrámek z LongetivityTech.fundu, podle kterého v příštích dvou letech bude v tomto směru docházet ke stále většímu pokroku. Očekává, že dojde k výraznému nárůstu povědomí investorů o možnostech investovat do prostředků vedoucích k prodloužení délky života. Toto rostoucí povědomí povede podle Šrámka k tomu, že v letech 2025 a 2026 dojde ke zvýšení ocenění v celé oblasti takzvané dlouhověkosti.

Investice do technologií umožňují škálování

Startupy, které přicházejí s vlastním technologickým řešením, si udržují specifickou pozornost. „Chceme technologickou složku, protože ji lze škálovat.“ objasňuje základní důvod investic do oblasti Health-tech Jan Staněk z Purple Ventures.

Stejně jako každé jiné odvětví i Health-tech s sebou nese určitá rizika, kterých by si investoři a zúčastněné strany měli být vědomi. Health-tech společnosti podléhají složitým a neustále se vyvíjejícím regulacím, které se liší v závislosti na zemi a regionu. Dodržování těchto předpisů může být časově náročné, nákladné a jejich nedodržování může vést k pokutám nebo soudním řízením. Firmy také nakládají s citlivými a důvěrnými údaji pacientů, což je činí zranitelnými vůči hrozbám kybernetické bezpečnosti.

„Tým Purple Ventures důkladně prověřuje všechny údaje ještě předtím, než dojde k setkání a představení se startupem. Vždy chceme nejprve vidět určité souvislosti a všechna fakta. Abychom zjistili, zda má obchodní model vůbec nějaký smysl,“ dodává Staněk. Sám říká, že vzájemná důvěra a sympatie jsou pro něj při navazování spolupráce důležité, ale prvotně se snaží uvažovat racionálně a na základě analytiky.

Health-tech společnosti musejí prokázat účinnost a bezpečnost svých produktů prostřednictvím klinických zkoušek a regulačních schválení. Pokud se jim to nepodaří, může to mít za následek stažení jejich výrobků z trhu. Tyto projekty často vyžadují značné investice do výzkumu a vývoje, výroby a do marketingu. Právě tyto výdaje mohou zatížit finanční zdroje společnosti a neschopnost zajistit další financování může vést k úpadku.

Zejména oblasti umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti se obává Ondřej Fryc. Pokud by se prokázal únik osobních údajů nebo by technologie nezvládala vyhodnotit kritickou situaci, mohlo by to oblast investic do zdraví silně poškodit.

Česko rájem investorů

Panelisté diskuze se shodli, že Česká republika má pro Health-tech společnosti příznivé regulační prostředí a vláda poskytuje pobídky pro vývoj nových technologií a zavádění digitálních řešení ve zdravotnictví. Má vysoce vzdělanou a kvalifikovanou pracovní sílu se silným zaměřením na vědu a technologie. To poskytuje solidní základ pro Health-tech společnosti, které chtějí vyvíjet nové technologie a produkty. Dále je v Česku zavedený systém zdravotní péče se silným důrazem na preventivní medicínu a včasné odhalování nemocí.

Jan Staněk tvrdí, že střední Evropa a Asie jsou teď zajímavá místa pro investory. Jednou ze společností v portfoliu Purple Ventures je například biomedicínský startup Tesla Medical, který vytváří unikátní kolenní pásy stimulující mozek. „Neinvazivně pomáhají při léčbě inkontinence nebo neplodnosti, ale zdá se, že budou schopny zmírnit i příznaky Parkinsonovy nebo Alzheimerovy choroby. To by mohlo mít vliv na stovky milionů lidí na celém světě,“ uvedl Staněk.

Amerika, země zaslíbená pro Health-tech startupy

Naopak dle Petra Šrámka právě pro firmu v Health-tech je ideální začínat podnikání v oblasti Severní Ameriky, zejména v USA. Je důležité najít vypovídající skupinu, která by o daný produkt měla zájem. Ve Spojených státech jsou lidé obecně přizpůsobivější a produkt si tam snáz najde svého kupce na začátku vývoje.

„Například Sampling Human je česká společnost, která pracuje na technologiích pro zlepšení sekvenování buněk, ale jako investor jí pomáháme s přesunem do USA, aby mohla dále růst. To zahrnuje změnu značky a využití sídla fondu Longevity Tech Fund v kalifornském Palo Altu. Opakovaně se ukázalo, že společnost, která má v Evropě hodnotu milion dolarů, má ve Velké Británii hodnotu dva miliony a v USA čtyři miliony. Identická položka, identický personál, ale na jiném trhu,“ uvádí jako jeden z příkladů Petr Šrámek.

„Zřizujeme také klinické a výzkumné programy. Snažíme se aplikovat různé objevy, inovace a řešení na člověka jako celek. V Praze byl zahájen projekt kliniky HealthyLongevity.clinic, další klinika vznikla v Boca Raton na Floridě. Předpokládáme celosvětový růst. Vybudování skutečných míst, kde bude nabízena celá škála služeb podporujících délku života, je již probíhající fází,“ doplňuje Šrámek. Faktem dle něj ovšem zůstává, že pro otestování technologií a vývoj dalších inovací je stále větší potenciál na americkém trhu, jelikož v České republice zejména kvůli ceně daných produktů a služeb není o tuto oblast ještě tak velký zájem.