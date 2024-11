Podnikatel Tomáš Drastil v rozhovoru pro Deník uvedl, že má vážný zájem koupit od Jaromíra Jágra hokejový klub Rytíři Kladno. S legendárním útočníkem, jenž se chystá po sezoně ukončit hráčskou kariéru, se již i osobně setkal. Drastil zároveň ujistil, že pokud by tradiční tuzemský klub skutečně převzal, pokračovali by Rytíři ve svém dosavadním působišti.

„Mohu potvrdit, že mám o koupi klubu vážný seriózní zájem,“ prohlásil Drastil. Výsledek schůzky s Jágrem ale neprozradil. „S Jaromírem Jágrem jsem osobně jednal, ale zatím bych nerad zmiňoval konkrétní průběh,“ uvedl.

Kontaktoval také primátora Kladna Milana Volfa, který hokejovou ikonu za vedení klubu, v němž v minulosti sám působil coby výkonný ředitel, několikrát kritizoval. Jágrova společnost Hokej Kladno s.r.o. navíc podle města nezaplatila splátku podnájemní smlouvy zimního stadionu ve výši dvou milionů korun, která měla platit do roku 2032, a Rada města ji proto před měsícem vypověděla.

„To abych si udělal kompletní obrázek a zjistil postoj města k případnému novému vlastníkovi, protože spolupráce města a klubu je klíčová. Ubezpečil jsem, že by klub a extraliga zůstala na Kladně,“ přiblížil Drastil jednání s Volfem.

Stěhování se Rytíři bát nemusí

Úvahy o možném stěhování odmítl. „Ano, to mohu garantovat. Při případné koupi klubu mohu nabídnout smluvní záruky a ani mě nikdy nenapadlo, že by se kladenský klub mohl stěhovat někam jinam. Je to největší diamant města Kladna a musí tu zůstat. To je bez jakýchkoliv dalších debat,“ ujistil.

Klub se slavnou minulostí a řadou hvězdných odchovanců by rád dostal zpátky na výsluní. „Na jaře tomu bude 45 let od posledního titulu a já jsem za poslední léta nezaznamenal reálné ambice Kladna na výhru v extralize. V krátkodobém horizontu je potřeba vytvořit profesionální organizační strukturu s jasně vymezenými pravomocemi a připravovat klub na návrat nejcennější trofeje do Kladna,“ řekl.

„Má vize vychází především z dlouhodobé práce s mládeží a návratu mládežnického hokeje tam, kam patří. Kladno vždycky a historicky vychovávalo úspěšné reprezentanty, a pokud má být klub dlouhodobě úspěšný, musí být úspěšný při práci v mládeži,“ doplnil Drastil.

Jágr již v březnu avizoval, že by vstup investora uvítal. Zdůraznil však, že ho zajímají jen seriózní zájemci. „Bohužel ale nikdo takový není,“ uvedl tehdy Jágr, jemuž klub patří od roku 2017, kdy mu město prodalo třicetiprocentní podíl. Do té doby měl 70 procent.

Volná cesta do Pittsburghu

Možnému prodeji by nahrávaly i dřívější informace zámořských médií o tom, že by Jágr mohl začít manažersky působit v Pittsburghu, v jehož dresu dvakrát triumfoval ve Stanleyově poháru. „Nabídky byly i dříve, možnosti tam jsou stále, ale oni moc dobře ví, že pokud budu vlastnit klub, tak nemůžu nebo nechci odejít. Já odejdu, až nebudu vlastnit klub,“ řekl v červnu Jágr.

Jestli je ve hře jeho odchod z vlastnické struktury Kladna, tehdy neprozradil. „Těžko teď něco říct. Nejsem si stoprocentně jistý. Až budu mít nějaké odpovědi, tak to rád zveřejním. Teď ale nemám nic na stole. Až budu stoprocentně vědět, jak dál, tak to samozřejmě oznámím,“ uvedl Jágr.

Málo známý podnikatel Drastil

Čtyřiačtyřicetiletý Drastil je podle obchodního rejstříku společníkem řady firem, mimo jiné Ekosev, Lavander Czech, Skládka Ostrov, Job In Sport, Sportmade Agency, FC Servises CZ, AKD Properties, TGM Servises, TGM Property či TGM Fotbal. Společnost TGM Fotbal, jejíž je Drastil jediným akcionářem, v roce 2019 koupila čtyřicetiprocentní podíl v akciové společnosti vlastnící fotbalový klub Vysočina Jihlava. Drastil byl od května 2019 do listopadu 2020 předsedou představenstva FC Vysočina Jihlava a.s.

Podle deníku Blesk Drastil loni s byznysovým kolegou založil nový hokejový tým Flyers Kladno. Kladenský deník nedávno napsal, že šéfem Flyers je Jozef Kucharzyk, který společně s Drastilem vlastní leteckou přepravní společnost. Drastil podle deníku je také podporovatelem mládežnického hokeje ve Slaném.

Drastil podle dřívějších informací v médiích podniká už od studií, od svých dvaceti let. Začínal v oblasti přestaveb supermarketů a dodávkách technologií do průmyslu, své aktivity postupně rozvíjel do dalších oblastí. Podle Jihlavského deníku Drastil „se svými společnostmi obchoduje v podstatě po celém světě, od Thajska po Mexiko“.