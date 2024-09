„Přepište dějiny!“ komentoval Robert Záruba historický triumf Čechů na olympiádě 1998 a stejná slova by mohl použít takřka jakýkoliv vlastník, který by s hokejovým klubem v Česku pravidelně dosahoval solidnějšího zisku. Například Pardubice, jeden z nejambicióznějších celků ligy, vykazovaly začátkem tohoto roku kumulovanou ztrátu z předešlých sezon ve výši 77 milionů, ztrátu 28 milionů uvádí v poslední zveřejněné výroční zprávě za rok 2023 také pražská Sparta.

Že hokejové kluby rozhodně nejsou stroji na peníze, se ví dlouho. Do nové dimenze nicméně posouvá schopnost a ochotu investovat do hokeje Petr Dědek, 76. nejbohatší Čech dle žebříčku e15, jenž ovládá majetek v hodnotě 8,5 miliardy korun.

Patří do něj i hokejový klub HC Dynamo Pardubice, který Dědek za jásotu fanoušků odkoupil od pardubické radnice v polovině roku 2020 za 12 milionů korun. V porovnání s každoročním rozpočtem v řádu nižších stovek milionů to byly pouze drobné. „Dynamo je jeden z největších fenoménů ve sportu v České republice. Proto jsem do toho tenkrát vstoupil,“ uvádí Dědek.

Masivní investice se projevují zejména na výrazném posilování sestavy opřené zpravidla o přední české hokejisty. Hlavním symbolem ukazování svalů je přivedení Romana Červenky, kapitána zlatého národního týmu, z květnového mistrovství světa. Dědek nepřivedl osmatřicetiletého dvojnásobného mistra světa po vypršení smlouvy, jak bývá v těchto případech obvyklé. Ze švýcarského klubu Rapperswil-Jona ho zkrátka vykoupil. Spekuluje se o částce do jednoho milionu švýcarských franků.

Novou dimenzi útrat vnáší Dědek do extraligy i gáží, kterou má Červenka – a dlouhý zástup dalších elitních českých hokejistů – dostávat. V zákulisí se hovoří o částce do dvou milionů korun měsíčně. Tedy o odměně, která by byla z kategorie nejvyšších například i v ruské KHL, jejíž oligarchy ovládané kluby pravidelně dávají sportovnímu světu na odiv obří finanční možnosti. Expanzi v hokejovém byznyse hodlá Dědek završit stavbou nové arény pro více než patnáct tisíc diváků, náklady odhaduje na cca osm miliard. Otevřena má být v srpnu 2027.

Dědek mohl s Pardubicemi oslavit první zlatý úspěch v jeho vlastnické éře v loňské sezoně. V nejdelší – a nejnapínavější – možné podobě finálové série ho ovšem připravil o vytoužený triumf Třinec. Klub vlastněný Jánem Moderem, 43. až 46. nejbohatším Čechem ovládajícím majetek v hodnotě 13,6 miliardy.

Investor v Třineckých železárnách a rodák z Nitry je velkým fanouškem hokeje, více než dvacet let působí jako prezident třineckých ocelářů – těch hokejových. Podíl má i ve skupině Minerfin, jež dováží železnou rudu z Ukrajiny. Vlajkovou lodí skupiny je Záporožský železnorudný kombinát, který ovšem ovládli a drancují Rusové. Je to právě Třinec, nejvýchodněji umístěný extraligový klub v Česku, který pod Moderem absolutně vládne tuzemskému hokeji. Trofej pro mistra získal v posledních pěti sezonách, jakkoliv nevstupoval ani do jednoho play-off z pozice největšího favorita.

Přerušit dlouhé roky nevídanou dominanci se pokusí kromě Pardubic i Sparta. I pražský klub má relativně nového vlastníka. Od bývalého brankáře Petra Břízy koupila klub za nezveřejněnou částku investiční skupina Kaprain finančníka Karla Pražáka v roce 2019. Sparta sice získala mnohem silnější ekonomické zázemí, což se v uplynulých letech projevovalo mimo jiné na výrazném posílení týmu, na zisk mistrovského titulu však metropole dál čeká – a to už sedmnáct sezon. Méně zaprášený titul pro českého mistra má ve vitríně mimo jiné i pražská Slavia, která se radovala v roce 2008 a od roku 2015 ani nehraje nejvyšší soutěž.

Stejně jako Pardubice i Třinec se Sparta může opřít o silné ekonomické zázemí. Jen sám Pražák, kdysi krizový manažer po boku Petra Kellnera, je 47. nejbohatším Čechem ovládajícím majetek v objemu téměř 13 miliard. Byznysmen v realitách se však alespoň prozatím do okázalých investičních závodů s Dědkem ani Moderem nehrne.

Nečiní tak ani Jaromír Jágr, svého času nejlépe placený hokejista světa, který tímto sportem vydělal více než 3 miliardy korun hrubého. Ústřední ambicí vlastníka tradičního kladenského klubu bylo a je především nesestoupit. Vybudovat udržitelný hokejový byznys se zatím číslu 68 spíše nedaří, sám Jágr přiznává, že příjmy od sponzorů – například od společností ČEZ, Kia či Trinity Bank – stojí především na jeho přítomnosti v klubu, respektive na ledě. Dvaapadesátiletá sportovní legenda tak svým způsobem znovu platí za naprostý unikát: jediný miliardář v českém hokeji, který nehraje o titul, ale o nesestup do bažin finanční pasti druhé nejvyšší ligy.