NHL se vrátí do Prahy. Dává smysl, aby to byl Pastrňákův Boston, říká viceprezident NHL
Český trh je pro kanadsko-americkou NHL velmi významný. I proto se nejslavnější hokejová liga světa vrátí do Prahy s další várkou zápasů. V rozhovoru pro e15 to uvedl viceprezident NHL John Lewicki. Kdy se tak stane, zatím neprozradil. „Jde nám o podporu místního hokeje. Například tím, že nejlepším českým hráčům umožníme, aby se v dresu svého týmu NHL vrátili do rodné země a dělali zde reklamu nejlepší hokejové lize světa,“ říká Lewicki, jenž se v odvětví pohybuje desítky let.
Nakolik významný je český trh pro NHL?
Velmi, to vás mohu ujistit. Česko je skvělá země, které se daří navazovat na tradici a vychovávat další fantastické hráče, kteří poté míří do NHL. Pro nás je mimořádně důležité, aby to takhle pokračovalo i do budoucna. Proto tu jako NHL jsme přitomni. Chceme podporovat růst hokeje jako sportu, konkrétně v Česku se zaměřujeme na rozvoj mladých hráčů.
Kde na škále největších trhů se ten český umísťuje?
Když zohledníme, kolik lidí v Česku žije, kolik z nich fandí hokeji a kolik z nich jich skutečně hraje, tak se Česko umísťuje skutečně velmi vysoko. Výborně pracujete s rozvojem mládeže.
Vidíte tedy český trh ve stejné skupině se Švédskem, Finskem či Švýcarskem, které patří v Evropě k nejvýznamnějším?
Jistě ano. Jde spíše o to, který sport se stane v dané zemi jakýmsi „národním sportem“, sportem číslo jedna. Trochu se obávám, že je to v Česku spíše fotbal, ale hokej je hned za ním. Ve Finsku je hokej jednička, ve Švédsku jednička, možná dvojka. Takové vnímání daného sportu samozřejmě umocňuje jeho význam v dané zemi, a to je velmi důležité. Přitom v jiných částech světa je fotbal až třetím nebo čtvrtým nejoblíbenějším sportem, ale vy v Evropě, to je jen samý fotbal, fotbal, fotbal.
NHL se snaží posilovat svou pozici na světových trzích i tím, že čas od času hraje regulérní zápasy (nikoliv přátelské) ve světových metropolích. Ne v nablýskané Madison Square Garden v New Yorku, ne v torontském Air Canada Centre, ale v pražské O2 areně se loni odehrály vůbec první dva zápasy nové sezony. Na své přednášce jste zmínil, že si NHL už nemůže dovolit jen přiletět, zahrát zápasy a rozloučit se. S jakými cíli tedy pořádáte zápasy v Česku? A naplnily se?
Jde nám o podporu místního hokeje. Například tím, že nejlepším českým hráčům umožníme, aby se v dresu svého týmu NHL vrátili do rodné země a dělali zde reklamu nejlepší hokejové lize světa. Zároveň fanouškům ukazujeme talenty i z dalších zemí, což je pochopitelně další způsob, jak si udržet jejich pozornost a zapojení do hry.
Spojení NHL a Praha funguje
„Ostrých“ zápasů jste v Praze odehráli už spoustu. V roce 2008 se utkaly týmy Tampa Bay Lightning (Prospal, Vrbata) s New York Rangers (Rozsíval, Průcha), o dva roky později Boston Bruins a Phoenix Coyotes (Vrbata, Průcha). Po devítileté pauze jste představili v rámci jediného zápasu Philadelphii Flyers (Voráček) a Chicago Blackhawks (Kubalík, Kämpf). V roce 2022 následovala dvojice zápasů Nashville Predators se San Jose Sharks (Hertl, Šimek) a loni dva střety Buffala Sabres (Kulich) s New Jersey Devils (Palát). Vrátí se NHL opět do českého hlavního města?
Jsem si jistý, že ano.
Kdy?
Na to nyní nemohu odpovědět.
Mnoho fanoušků volá po tom, aby byl pro pražský duel vybrán tým Bostonu Bruins, kde hraje jeden z nejlepších hokejistů současnosti David Pastrňák. Ukážete na Boston?
To by bylo skvěle, nebo ne? Dávalo by to smysl.
Jednou z největších výzev pro hokej jako takový je fakt, že je pro většinu rodičů velmi drahým sportem, ať už vychovávají potomka v Evropě nebo v zámoří. Zatímco v relativně nedávné minulosti si například české kluby vybíraly, které talentované děti přijmou do svých akademií, v současnosti berou takřka každého, kdo projeví zájem. I v zámoří kluby čelí výzvám podobného typu. Jak velký je to problém?
Je to tak, je to problém. Hledáme řešení, jak udělat hokej cenově dostupnějším, přístupnějším dětem, ať už jde o náklady na ledovou plochu nebo výstroj. To je také důvod, proč jsme v Česku vyvinuli program na podporu mladých hokejistů s Kauflandem. Jako firma si vyhodnotili, že tu skutečně je jistý pokles. Proto chtějí děti opět zapojit, takže je i finančně podporují, aby se třeba jednou v budoucnu staly dalšími českými hvězdami. Podobné programy máme také v Severní Americe a na dalších místech. Nebude to snadné, ale boj o mladé nesmíme vzdát.
Mediální svět se během posledních pár let masivně proměnil, generuje tuny digitálního obsahu, na vzestupu je streamování, samostatnou kategorii tvoří sociální sítě. Připomenu nedávný příklad z fotbalu - youtuber Mark Goldbridge si koupil práva na vysílání zápasů německé Bundesligy na britském trhu. Na které kanály se soustřeďuje NHL?
Na všechny, protože každý kanál má trochu jiné publikum. Pro nás je klíčové ho neustále oslovovat a komunikovat různými způsoby. Zapojit ho do hry tak, aby se z těchto lidí třeba jednou stali fanoušci. Technologie se v tomto ohledu vyvíjí neskutečně rychle, takřka na denní bázi. Výzvou pro nás je, abychom v té záplavě nových možností identifikovali ty pro nás správné.
NHL sází i na jméno David Pastrňák
Jedním z konkrétních příkladů jsou mantinely po obvodu hřiště, na kterých se televizním divákům zobrazují odlišné reklamy. Zatímco divák sledující zápas z Česka vidí reklamu na produkt firmy, která cílí na tuzemský trh, divák sedící před televizí v New Yorku vidí reklamu na značku, o které Čech dost možná nikdy ani neslyšel.
Je to úžasná novinka, díky které můžeme efektivněji cílit na konkrétní trhy. Zrovna tuhle technologii si vyvinula NHL po vlastní ose. Takže už nikdy neuvidíte reklamu, která by byla pro vás jako spotřebitele irelevantní.
NHL má v zámoří silné konkurenty: ligu amerického fotbalu NFL, basketbalovou NBA i baseballovou MLB. Každoročně vykazují výrazně vyšší tržby. Například nejsilnější NFL měla v posledním finančním roce utržit 23 miliard dolarů, NHL dosáhla v uplynulé sezoně jen na 6,5 miliardy. Co s tím chcete dělat?
Nemyslím si, že s těmito ligami chceme soupeřit. Jsou to jiné sporty, někteří fans zároveň utrácí u více lig najednou. Pro nás je důležité naše hokejové publikum, jehož pozornost si musíme držet.
Co je tedy největší výzva, které současná NHL čelí?
Rozptýlení. Lidé dnes přepínají mezi nespočtem obrazovek. Udržet si jejich pozornost, to je obrovská výzva. Ale děláme na tom. Rozvíjíme různé způsoby, jak je nepřerušovaně zapojit do hry. Například v pucích, se kterými se hraje současná NHL, máme ukryté čipy. Díky nim víme, jak tvrdou střelu má David Pastrňák nebo jak rychle zrovna bruslí Connor McDavid. Tato data máme zlomek vteřiny poté, co třeba právě David vystřelí. Během pár sekund se tak mohou zobrazit ve vysílání. To je jedna z cest, které chceme rozvíjet.