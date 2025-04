Japonsko koncem 80. let převálcovalo USA a vyrábělo více než 50 procent světové produkce čipů. Poté ustoupilo dnešním asijským velmocem v oboru, Jižní Koreji a Tchaj-wanu, a jeho podíl na globální produkci je podobně jako v případě Evropy pod deseti procenty. To se má díky masivním investicím změnit. Nově založená společnost placená státem a největšími korporacemi Japonska brzy za desítky miliard dolarů rozjede nejmodernější výrobu s cílem konkurovat firmě TSMC, jasné globální jedničce. Česko chce podle informací e15 vyjednat spolupráci. Japonci už u nás do čipů investují, dvě tamní firmy mají v Praze výrobu a vývojové centrum.