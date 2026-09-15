Kofola dál nakupuje. Po kavárnách získá nadpoloviční podíl v desítkách restaurací
- Nápojářská skupina Kofola kupuje nadpoloviční podíl ve firmě Chachar catering, která provozuje desítky restaurací Chacharova Hasičárna a Chacharova pizza.
- Kofola to v úterý oznámila v tiskové zprávě, cenu za podíl 51 procent v Chachar catering žádná ze stran transakce neuvedla.
- V srpnu Kofola oznámila, že získává podíl 52 procent v české síti kaváren Cøkafe.
K pořízení rozhodujícího podílu v Chachar catering Kofola sdělila, že chce zachraňovat a rozvíjet tradiční českou hospodskou kulturu. „Vnímáme, že klasické české hospody na vesnicích a v menších městech mizí, a přitom jde o klíčová místa pro rozvoj komunity i vztahů. Chachaři ukázali, že mají skvěle fungující koncept Hasičáren, který dokáže tyto provozovny vrátit zpět na nohy. Je to smysluplný a finančně životaschopný model, který chceme pomoci rozšířit do dalších regionů Česka," uvedl člen představenstva Kofoly René Musila.
„Propojení se silným partnerem, jako je Kofola, nám dává potřebné zázemí a stabilitu pro další rozvoj. Náš cíl zůstává neměnný: chceme udržet poctivou hospodskou kulturu, zakládat si na kvalitním pivu a dobrém jídle a nabízet cenově i provozně udržitelný koncept," komentoval prodej spoluzakladatel Chachar catering Pavel Holšán. Chachar catering patří k jednomu z největších zákazníků Kofoly. Odebírá od ní celé portfolio nápojů.
Zakladatelé Chachar catering zůstávají v čele
„Pro zákazníky, franšízanty ani dodavatele Chachar catering se v tuto chvíli nic nemění. Zakladatelé Pavel Holšán a Lumír Bednář zůstávají i nadále v čele společnosti a řídí každodenní provoz. Kofola poskytne Chacharům finanční podporu, zázemí v oblasti účetnictví a procesního řízení a podporu při plánované expanzi," doplnil Musila.
Chachar catering má v současnosti v Česku 43 restaurací, provozovaných převážně formou franšízy. Kofola, která stejně jako Chachar catering sídlí v Ostravě, patří k nejvýznamnějším výrobcům nealkoholických nápojů ve střední Evropě. K výrobkům kromě stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Vinea, Rajec, Korunní, Ondrášovka, Kláštorná Kalcia, Jupí nebo Semtex.
Do skupiny patří výrobce čerstvých šťáv a salátů UGO, český producent bylinných směsí a čajů Leros, Pivovary Zubr, které vyrábějí piva Holba, Zubr a Litovel, slovinská společnost Radenska a chorvatský výrobce minerálních vod Studenac. Loni tržby skupiny dosáhly 10,75 miliardy korun a provozní zisk před odpisy (EBITDA) 1,79 miliardy. Kofola má přes čtyři tisíce zaměstnanců.