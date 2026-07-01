Křetínského Sparta mění pivo. Na pražskou Letnou míří velký hráč českého nápojového byznysu
- Fotbalová Sparta se spojuje s Plzeňským Prazdrojem.
- Jeho piva a nealkoholické nápoje nabídne fanouškům od nové sezony.
- Na letenském stadionu zároveň vyrůstá nová Kozlovna, jediná v Česku s přímým výhledem na Pražský hrad.
Velká jména českého fotbalu a nápojářského průmyslu se spojují. Dlouhodobou partnerskou smlouvu oznámily AC Sparta Praha a Plzeňský Prazdroj. Partnerství začne platit novou ligovou sezonou, která začíná oficiálně dnes, 1. července. Na tribunách v Epet aréně se tak bude čepovat Velkopopovický Kozel 10° a nealkoholické nápoje z nabídky Prazdroje. V uplynulé sezoně 2025/26 se na veřejných stáncích „na Spartě“ čepoval Staropramen 10.
Plzeňský pivovar navýší počet pivních tanků i celkové množství míst, kde si fanoušci budou moci objednat čepované pivo. Na místě současného stanu VIP Club vznikne nová Kozlovna, jediná v Česku s přímým výhledem na Pražský hrad, která má sloužit i jako místo pro firemní eventy.
„Fanouškům přineseme spojením značek Sparty a Velkopopovického Kozla kromě změny na výčepu i atraktivní aktivace mimo náš stadion. Máme tak ty nejlepší předpoklady pro aktivní dlouholeté partnerství,“ domnívá se Tomáš Křivda, generální ředitel Sparty.
AC Sparta Praha a Plzeňský Prazdroj
Sparta si vybrala značku piva i na základě výzkumu agentury Ipsos. Z něj má vycházet, že je Velkopopovický Kozel druhou nejoblíbenější pivní značkou v Praze i ve Středních Čechách, tedy regionech, odkud přijíždí převážná část fanoušků na stadion.
Finanční parametry spolupráce partneři nekomentují, stejně jako budoucí cenu čepovaných půllitrů. Zdlouhavé čekání ve frontách, na které si fanoušci stěžují, má vyřešit nová technologie, mimo jiné objemnější pivní potrubí nebo takzvané beer pointy. Tedy stánky, kde lze dostat pouze a jen pivo a čepovaný nealkoholický Birell Pomelo&Grep.
Na stadionu bude k dispozici zhruba 36 míst, kde bude možné si objednat čepované pivo. Z toho 14 z nich bude mít k dispozici pivní tanky, tedy o čtyři víc než dříve. Tankové pivo bude dostupné ve všech sektorech včetně sektorů pro domácí vlajkonoše a hosty.
„Kozel je tradiční pivo ze středočeských Velkých Popovic, navíc je úzce spjatý i s Prahou, odkud pocházel jeho zakladatel František Ringhoffer. Fanoušci se mohou od nové sezony těšit na řadu pivních novinek, více míst s čepovaným pivem, novou výčepní technologii, a dokonce i pivní stany před stadionem,“ uvádí Ladislav Kolář, manažer sponzorství v Prazdroji.
„Kvalita piva je pro nás zásadní. Chceme, aby si fanoušci na stadionu vychutnali pivo nejvíce, jak to jde. Proto jsme instalovali nové výkonnější chladiče piva, které zvládnou vysokou zátěž během náporu fanoušků před zápasem a o přestávce. Dojde také k rozšíření průměru pivního vedení, což zajistí rychlejší průtok a kratší čekání na pivo,“ popisuje pivní novinky na stadionu Vojtěch Homolka, vrchní obchodní sládek Plzeňského Prazdroje.