Allwyn skupuje vlastní akcie. Utratil už 1,1 miliardy korun
- Allwyn od začátku června vykoupil vlastní akcie za zhruba 45,8 milionu eur.
- Podíl KKCG v loterijní skupině tím vzrostl na 78 procent.
- Firma může do odkupu investovat až 150 milionů eur a program běží dál.
Loterijní skupina Allwyn, která spadá pod KKCG miliardáře Karla Komárka, rychle pokračuje ve zpětném odkupu vlastních akcií. Od spuštění programu na začátku června za ně utratila přibližně 45,8 milionu eur, tedy zhruba 1,1 miliardy korun. Upozornily na to Seznam Zprávy.
„K 10. červenci byl uskutečněn zpětný odkup 3,3 milionu akcií,“ uvedl ředitel vztahů s investory Allwynu Nick Edelman. Nákupy se promítly také do akcionářské struktury. Podíl skupiny KKCG v Allwynu vzrostl na 78 procent, zatímco na konci loňského roku činil 75 procent.
Zpětný odkup prospívá rovněž dalším vlastníkům, kteří své akcie neprodali. Jejich podíl na společnosti se zvyšuje, stejně jako případný nárok na dividendy. Nákupy zároveň vytvářejí dodatečnou poptávku a mohou podporovat cenu akcií na burze.
Allwyn plánuje do odkupu investovat až 150 milionů eur. Za přibližně měsíc tak vyčerpal více než 30 procent vyčleněné částky. Program může pokračovat až do konce příštího roku, pokud jej společnost dříve nezmění nebo neukončí.
Firma se zatím nerozhodla, jak s nakoupenými akciemi naloží. Může je zrušit, nebo je využít k jiným zákonem povoleným účelům, například v rámci odměňování managementu.
Jedním z důvodů odkupu je podle vedení Allwynu skutečnost, že firma za současných cen považuje vlastní akcie za atraktivní investici. K dispozici má také peníze, které původně plánovala využít na převzetí společnosti Novibet. Z transakce v hodnotě až 327 milionů eur však obě firmy v březnu ustoupily kvůli postoji řeckého antimonopolního úřadu.
Allwyn vznikl spojením stejnojmenné loterijní skupiny s řeckou společností OPAP. S akciemi nové skupiny se od začátku dubna obchoduje na athénské burze. Její tržní hodnota se pohybuje okolo 10,5 miliardy eur, tedy přibližně 254 miliard korun.