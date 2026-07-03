Soud na Aljašce rozhodl o vině za smrt Petra Kellnera. Za zpackanou záchranu stanovil milionové škody
- Aljašská porota rozhodla, že k úmrtí nejbohatšího Čecha Petra Kellnera vedlo fatální zpoždění záchranné akce, a stanovila celkovou škodu na 7,483 milionu dolarů.
Podle verdiktu firmy provozující heliskiing zanedbaly své povinnosti, nenasadily záložní stroje a pomoc k havarovanému vrtulníku dorazila kvůli jejich nečinnosti až po téměř šesti hodinách.
Zatímco provozovatel vrtulníku Soloy Helicopters nese vinu za selhání pilota a s rodinou se vyrovnal mimosoudně, ubytovací společnost Tordrillo Mountain Lodge musela čelit plnému soudnímu řízení.
Porota na Aljašce jednomyslným verdiktem rozhodla, že ke smrti českého miliardáře Petra Kellnera vedlo i fatální zpoždění záchranné akce ze strany společnosti Tordrillo Mountain Lodge (TML), která včas nenasadila záložní vrtulníky ani neaktivovala svůj nouzový plán. Celkovou škodu porota stanovila na 7,483 milionu dolarů (158 milionů Kč), řekl právní zástupce Kellnerových František Honsa z advokátní kanceláře BBH. Tragická nehoda vrtulníku, při níž zemřel Kellner a čtyři další lidé, se udála v březnu 2021.
Tato částka zahrnuje 1,2 milionu dolarů jako odškodné za prožité utrpení a 6,283 milionu dolarů za finanční ztráty, které vznikly pozůstalým. Porota podle něj dospěla k jednoznačnému závěru, že společnosti Tordrillo Mountain Lodge, Soloy Helicopters a Third Edge Heli zanedbaly své povinnosti. Významný podíl na nehodě měla společnost Soloy Helicopters, která nese plnou odpovědnost za selhání pilota. Ta se s pozůstalými Kellnera vyrovnala mimosoudně už na začátku letošního roku.
Revize bezpečnosti
„Věříme, že pozornost, kterou tento případ vyvolal, přiměje celé odvětví heliskiingu k revizi bezpečnostních plánů, aby žádná rodina již nemusela podobnou tragédií zažít,“ reagovala rodina Kellnerových na verdikt. Žaloba podaná jejím jménem se opírala o zjištění, že vrtulník po nárazu do horského hřebene zůstal bez povšimnutí provozovatelů heliskiingové výpravy několik hodin. Záchranný tým dorazil na místo neštěstí až téměř po šesti hodinách. Podle svědectví jediného přeživšího, českého snowboardisty Davida Horvátha, byl Kellner po pádu stroje prokazatelně naživu a komunikoval, podlehl však zraněním před příjezdem pomoci kvůli nečinnosti odpovědných firem.
Soudní verdikt podle Honsy jednoznačně potvrdil řetězec selhání tří klíčových subjektů, Tordrillo Mountain Lodge jako poskytovatele ubytování a heliskiingu, Soloy Helicopters jako provozovatele vrtulníku a Third Edge Heli jako průvodcovské firmy. Zatímco Soloy Helicopters přijala odpovědnost za pilota a s pozůstalými po Kellnerovi se dohodla mimosoudně, TML musela čelit soudnímu řízení. Společnost Third Edge Heli patřící horskému průvodci Gregu Harmsovi, který na palubě vrtulníku také zahynul, zanikla krátce po nehodě bez právního nástupce.
Podnikatel a finančník Kellner tragicky zahynul ve věku 56 let. Spolu s ním přišli o život trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dva horští vůdci Gregory Harms a Sean McManamy. Za nehodou podle vyšetřování nestála technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek. Kellner byl s náskokem nejbohatším Čechem, od března 2006 jej časopis Forbes řadil do světového žebříčku miliardářů.