Manifesto v Berlíně otevírá další pobočku. V nové Kalle Halle nabídne inovativní kuchyni i nábytek z Česka
Český koncept food hubů Manifesto Market se dál zabydluje v Berlíně. Po předloňském otevření svého dosud největšího prostoru na Potsdamer Platz přichází s novou značkou Kalle Halle Manifesto. Projekt, který se ve čtvrtek otevírá veřejnosti, cílí tentokrát na jiný typ publika – především na obyvatele čtvrti Neukölln, která je známá svými přistěhovaleckými komunitami a rozmanitou kulturou. Kalle Halle Manifesto vzniká v prostorách bývalého obchodního domu Quelle, který stál téměř dvě desetiletí opuštěný a nyní vedle gastronomie nabídne i komunitní centrum, kde budou například bleší trhy. Celým objektem se mimo jiné prolínají výrazné prvky české architektury a designu.
Na ploše 2 300 metrů čtverečních s kapacitou 660 míst najde své místo dvanáct restaurací, dva bary a čtyři pop-up koncepty. Nabídku doplní i řemeslná pekárna a kavárna s výběrovou kávou. „Neukölln mi hodně připomíná Williamsburg v Brooklynu nebo začátky londýnského Shoreditche a Hackney v Londýně. Je to neuvěřitelně pestrá, živá čtvrť s bohatou kulturou,“ říká zakladatel Manifesto Marketu, americký urbanista Martin Barry. Podle něj je Kalle Halle „pravděpodobně nejvíce komunitním projektem“, do kterého se jeho tým pustil.
Každý z gastronomických konceptů prošel kurátorským výběrem, který je pro Manifesto typický. Mezi prvními se představují například Birds In the Kitchen s variací na smažené kuře v bulce, japonský hand roll bar KOJI či bar SOOT nabízející naturální vína a koktejly. Přibudou i další značky, třeba ručně tažené nudle od restaurace Chen’s Beef Noodle House, která má takzvaný halal certifikát. Ten zajišťuje, že jsou veškeré pokrmy zpracované v souladu s islámskými náboženskými pravidly, v Kalle Halle tak myslí i na širokou populaci Muslimů v Neuköllnu.
Česká stopa
V interiéru se spojuje historie brutalistického obchodního domu Quelle z roku 1970 i důraz na design, a tak český ateliér CHYBIK + KRISTOF, který s Manifestem spolupracuje dlouhodobě, navrhl prostor inspirovaný estetikou 60. až 90. let. Do něj se podařilo umístit více než 900 kusů originálního vintage nábytku ve stylu art deco a bauhaus z Česka a Německa. Nad hlavami návštěvníků visí například typické skleněné lustry z opálového skla vyrobené v 70. letech v Československu podnikem Osvětlovací sklo Valašské Meziříčí podle návrhu Karla Volfa. K vidění je zde také luxusní desetiramenný lustr od Jaroslava Bejvla z 90. let.
Otevření prostoru Kalle Halle - Manifesta, Neukölln, Berlín.
V interiéru nechybí ani výrobky z továrny na ohýbaný nábytek TON a jsou zde i staré a ikonické dřevěné židle s kovovou kostrou, které každý v Česku zná ze školních let. Mezi produkty od tuzemských umělců patří i neonové informační cedule, nápisy na stěnách nebo látkové závěsy, které se prolínají celým objektem. Vedle českého designu zde ale tentokrát, na rozdíl od Manifesta Potsdamer Platz, není například čepované plzeňské pivo. Právě to totiž tentokrát podle Martina Barryho nezapadá do gastronomických konceptů vybraných speciálně pro místní kulturu.
Nejdřív stabilizace, potom expanze
Manifesto se od svého prvního otevření v Praze v roce 2018 profiluje jako projekt oživující zanedbaná městská místa. Po zkušenostech s pop-up trhy se značka trvale usadila na Andělu, odkud expandovala právě do německé metropole. Manifesto Potsdamer Platz, který se otevřel v roce 2023 ve spolupráci s Brookfield Properties, je dnes největším food hubem v Evropě a získal si renomé i díky barové scéně – japonský speakeasy bar Himitsu byl loni oceněn jako nejlepší nově otevřený bar v Německu podle magazínu Falstaff.
Manifesto Anděl i Potsdamer Platz společně přitahují přes 80 tisíc hostů měsíčně a s otevřením Kalle Halle se očekává, že číslo vzroste až na 120 tisíc návštěvníků. Martin Barry, který před příchodem do Česka působil jako krajinářský architekt v New Yorku a založil v Praze platformu reSITE, už nyní mluví o nových projektech v Praze i ve městech jako Mnichov, Paříž, Rijád či Dublin. „V tuto chvíli se soustředíme především na stabilizaci firmy a budování finančních rezerv, které nám umožní další rozvoj,“ říká k expanzi Barry.
Jedině cashless
Každé Manifesto, včetně nově otevřeného Kalle Halle, funguje výhradně jako bezhotovostní prostor. To může znít jako odvážný krok právě v Německu, kde jsou lidé tradičně zvyklí platit v restauracích, kavárnách či menších obchodech spíše hotově. Zakladatel projektu Martin Barry ale obavy nemá. „Stejné pochybnosti tu panovaly při otevírání Manifesta v Česku, ale lidé si na platby kartou hned zvykli a podle mě to i ocenili,“ říká. Podle něj má bezhotovostní model i praktické výhody: „Je to čistší a bezpečnější a upřímně, když člověk přichází do kontaktu s jídlem, tak mi přijde celkem nechutné používat hotovost,“ uzavírá Barry.
Martin Barry při otevření prostoru Kalle Halle - Manifesta, Neukölln, Berlín.